Superbalita Cebu

Balak: Liwas sa sinulog

Balak: Sa akong pagkatulog
Balak
Published on

MAR MAÑUS, JR.

Basak-Iba, Lapu-Lapu City

Pagsinulog sa milabay'ng Enero 18 ning tuig nga bag-ohay pa lang

Giantos nako ang kalisod sa sakay nga gisagubang

Ug tuod man midangat ra gayud ako sa Plaza Independencia

Unya gibaklay nako ang dalan paingon sa Basilica.

Miukiok ako sa bagang duot sa katawhan aron makasulod sa simbahan

Akong giagwanta ang kadasok ug kahuot

nga hilabihan

Aron gayud ako makatambong sa gipahigayon nga misa

Sa Batang Balaan nga sa kada Sinulog akong ginasimba.

Hilapon ang akong balatian inigkanta na sa “Bato balani sa gugma”

Unya kinasingkasing gayud ang akong pagpangamuyo ug pangaliya

Nga unta mahaw-as na

kami sa kalisod nga among gilusbogan

Ug nga maangkon

na sa tibuok kong pamilya ang kabulahanan.

Mipauli ko nga gaan kaayo ang akong paminaw

ug gibati

Ug wala gayud ako maglisod o magsakripisyo pagpauli

Kay sa atubangan sa Plaza Independencia anha man nako paabuton

Ang mga sakyanan nga magbiyahean sa

plaza-balik sa Opon.

Sugat-sugat kog gamay ug ako gayong nataymingan

Ang Star 8 nga diha pay mga bakanteng lingkoranan

Nahiuli gayud ako nga

walay mga kakulian o kalisod

Gigiyahan gayod ako ni Sr. Sto. Niño nga tim-os kong gitamod.

Akoa nang gipanaad nga sa matag Sinulog dili gayud nako sipyaton

Bisan mag-init o mag-ulan ba ang panahon

Kay sa nanglabay'ng daghang katuigan ako gitaptan man og sakit

Ug nangaliya ako sa Balaang

Bata ug tuod man naayo ako sa hingpit.

