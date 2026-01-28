Balak: Liwas sa sinulog

MAR MAÑUS, JR.
Basak-Iba, Lapu-Lapu City
Pagsinulog sa milabay'ng Enero 18 ning tuig nga bag-ohay pa lang
Giantos nako ang kalisod sa sakay nga gisagubang
Ug tuod man midangat ra gayud ako sa Plaza Independencia
Unya gibaklay nako ang dalan paingon sa Basilica.
Miukiok ako sa bagang duot sa katawhan aron makasulod sa simbahan
Akong giagwanta ang kadasok ug kahuot
nga hilabihan
Aron gayud ako makatambong sa gipahigayon nga misa
Sa Batang Balaan nga sa kada Sinulog akong ginasimba.
Hilapon ang akong balatian inigkanta na sa “Bato balani sa gugma”
Unya kinasingkasing gayud ang akong pagpangamuyo ug pangaliya
Nga unta mahaw-as na
kami sa kalisod nga among gilusbogan
Ug nga maangkon
na sa tibuok kong pamilya ang kabulahanan.
Mipauli ko nga gaan kaayo ang akong paminaw
ug gibati
Ug wala gayud ako maglisod o magsakripisyo pagpauli
Kay sa atubangan sa Plaza Independencia anha man nako paabuton
Ang mga sakyanan nga magbiyahean sa
plaza-balik sa Opon.
Sugat-sugat kog gamay ug ako gayong nataymingan
Ang Star 8 nga diha pay mga bakanteng lingkoranan
Nahiuli gayud ako nga
walay mga kakulian o kalisod
Gigiyahan gayod ako ni Sr. Sto. Niño nga tim-os kong gitamod.
Akoa nang gipanaad nga sa matag Sinulog dili gayud nako sipyaton
Bisan mag-init o mag-ulan ba ang panahon
Kay sa nanglabay'ng daghang katuigan ako gitaptan man og sakit
Ug nangaliya ako sa Balaang
Bata ug tuod man naayo ako sa hingpit.