Balak: “Maayong pag-abot, Tuig 2026”

MAR MAÑUS, JR. Basak-Iba, Lapulapu City
Balak
Maayong pag-abot, Tuig 2026

Hinaot nga imo kaming gasahan

Ug daghang kabulahanan

Aron ang kapit-os sa panginabuhi

Nga sa tuig 2025 among natagamtaman

Dili na unya namo mahiaguman.

Dayon, Tuig 2026 kay hangpon ko ikaw

Ug ipauraray sa akong dughan,

Dawaton ko ikaw sa tumang kahimungaya

Uban ang panaad nga ning imong pag-abot

Bag-ohon ko usab ang akong batasan –

Maghimo akog new year’s resolution

Nga ang akong kahakog akong usbon

Ug ako nay magmanggihatagon

Aron ang akong mga isigka ingon

Kanako silay motimbaya na

Ug molipang na ang among panaghigala

Nga gumikan sa taas kong garbo

Ako nahimo hinuong garbuso.

Busa sugaton ko ikaw sa tumang kadasig

Ug ako kanimoy

mobai-id ug moparayeg

Unya sa malumong mga pulong ako moingon:

“Maayong pag-abot,

Tuig 2026!”

