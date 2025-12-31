Balak: “Maayong pag-abot, Tuig 2026”

Maayong pag-abot, Tuig 2026
Hinaot nga imo kaming gasahan
Ug daghang kabulahanan
Aron ang kapit-os sa panginabuhi
Nga sa tuig 2025 among natagamtaman
Dili na unya namo mahiaguman.
Dayon, Tuig 2026 kay hangpon ko ikaw
Ug ipauraray sa akong dughan,
Dawaton ko ikaw sa tumang kahimungaya
Uban ang panaad nga ning imong pag-abot
Bag-ohon ko usab ang akong batasan –
Maghimo akog new year’s resolution
Nga ang akong kahakog akong usbon
Ug ako nay magmanggihatagon
Aron ang akong mga isigka ingon
Kanako silay motimbaya na
Ug molipang na ang among panaghigala
Nga gumikan sa taas kong garbo
Ako nahimo hinuong garbuso.
Busa sugaton ko ikaw sa tumang kadasig
Ug ako kanimoy
mobai-id ug moparayeg
Unya sa malumong mga pulong ako moingon:
“Maayong pag-abot,
Tuig 2026!”