Balak: Makasilaw ug Makabulag

Balak
Ronnel P. Arcenas

Dinhi niining kalibutana

Aduna kitay gitawag nga kuwarta

Usa sa kalibutanhong panangga

Sa hirap man o ginhawa.

O kuwarta nga kasilaw mo man?

Ikaw ba ang nag-inusarang hinungdan

Aron maangkon among gikinahanglan

O ikaw ang rason nga kami makabsan?

Tungod kanimo ang uban mabulag

Makabuhat og sala ug mahinsalaag

Masakitan man ug bahalag mag-antos

Kay kung maankon ka ,sila masantos.

Sa uban kini susama sa usa ka Diyos

Nga kon duna ka ani tanan imo maharos

Bisag gugma pa na nga pinugos

Kay ikaw manluluwas man sa kakabus.

Oh kuwarta, oh Kuwarta Kon daghan ka ani,daghan kag higala

Kon wala ka niini

Baho kapa sa tae.

Oh Kuwarta nga Kasilaw mo man

Makahatag ka bag kahayag sa'kong padulngan?

Oh Kuwarta nga Makabulag ka man

Kay bisag pamilya mabuwag mo man.

Kasilaw ug makabulag

Grasya ug kagubot ang imong mahatag

Hinaut lang mahinatagon ang makakaplag

Kay arang-arang kami makaaninag

Nga puhon ug ugma damlag Kuwarta mahimong kahayag.

