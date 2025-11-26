Balak: Makasilaw ug Makabulag

Ronnel P. Arcenas
Dinhi niining kalibutana
Aduna kitay gitawag nga kuwarta
Usa sa kalibutanhong panangga
Sa hirap man o ginhawa.
O kuwarta nga kasilaw mo man?
Ikaw ba ang nag-inusarang hinungdan
Aron maangkon among gikinahanglan
O ikaw ang rason nga kami makabsan?
Tungod kanimo ang uban mabulag
Makabuhat og sala ug mahinsalaag
Masakitan man ug bahalag mag-antos
Kay kung maankon ka ,sila masantos.
Sa uban kini susama sa usa ka Diyos
Nga kon duna ka ani tanan imo maharos
Bisag gugma pa na nga pinugos
Kay ikaw manluluwas man sa kakabus.
Oh kuwarta, oh Kuwarta Kon daghan ka ani,daghan kag higala
Kon wala ka niini
Baho kapa sa tae.
Oh Kuwarta nga Kasilaw mo man
Makahatag ka bag kahayag sa'kong padulngan?
Oh Kuwarta nga Makabulag ka man
Kay bisag pamilya mabuwag mo man.
Kasilaw ug makabulag
Grasya ug kagubot ang imong mahatag
Hinaut lang mahinatagon ang makakaplag
Kay arang-arang kami makaaninag
Nga puhon ug ugma damlag Kuwarta mahimong kahayag.