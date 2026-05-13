Balak: Mama ug Papa daghang salamat

Marvin G. Quilaquil
I
Sukad sa akong pagkahimugso,
Nabalak ako, sa pagpanghitabo.
Sa kalibotan nga adunay kalaay,
Kalagot, kaligutgot ug pagtamay.
II
Apan samtang ako nagkahamtong,
Nahulipag kalipay nga nagpatong-patong.
Tungod sa akong papa ug mama,
Puno sa gugma, ug pag-amuma.
III
Giantos ang kalisod, pagsulay ug kakapoy,
Bisan tuhod, kamot ug bukton, nangapuypoy.
Gisagubang ang problema’g unos sa kinabuhi,
Aron pamilya, mahatagan, matagamtaman ug mabuhi
IV
Mama ug papa, dagha’g salamat, sa inyong kaayo,
Sa pag-ugmad kanamo, nga magbuhat ug maayo.
Gibuhat ninyo ang tanan, uban sa tabang sa Ginuo,
Pangandoy, paglaom, nakab-ot, nga kauban mo.
V
Pagadad-on ko sa kahangtoran,
Langitnon ug yutan-ong pagtulun-an.
Ug isinggit ngadtos katilingban,
Nga kamo ang akong ginikanan.