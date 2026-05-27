Superbalita Cebu

Balak: Mayo

Balak: Mayo
Balak
Published on

MAR MAÑUS, JR.

5168 Basak-Iba, Lapu-Lapu City

Sadya ang bulan sa Mayo

Sa lainlaing lugar daghang mangadto

Manghugop ang mga tawo

Daghang piyesta sa mga Santa ug Santo.

Gikan sa halayo sila nanglarga

Paingon sa ilang mga paryente

o higala

Kay dugay o layo

pa gani ang piyesta

Sila gipang-imbetar na.

Ang Mayo bulan sab sa mga bulak

Busa daghang matagik nga mga balak

Mga Rayna sa pangilin halaran og mga balak

Diin ang ilang gisul-ob naggilakgilak.

O, Mayo! Gihangop ka sa kadaghanan

Kay daghan ka og mga kalingawan

Nakahatag kag kalipay sa katawhan

Sa imong mga piyesta o kasaulogan.

SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph