Balak: Mayo

MAR MAÑUS, JR.
5168 Basak-Iba, Lapu-Lapu City
Sadya ang bulan sa Mayo
Sa lainlaing lugar daghang mangadto
Manghugop ang mga tawo
Daghang piyesta sa mga Santa ug Santo.
Gikan sa halayo sila nanglarga
Paingon sa ilang mga paryente
o higala
Kay dugay o layo
pa gani ang piyesta
Sila gipang-imbetar na.
Ang Mayo bulan sab sa mga bulak
Busa daghang matagik nga mga balak
Mga Rayna sa pangilin halaran og mga balak
Diin ang ilang gisul-ob naggilakgilak.
O, Mayo! Gihangop ka sa kadaghanan
Kay daghan ka og mga kalingawan
Nakahatag kag kalipay sa katawhan
Sa imong mga piyesta o kasaulogan.