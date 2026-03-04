Balak: Mga backpack nga atong gikabiba

GERWIN VIC E. BHUYO
Bangkok, Thailand
Kon mamatay ko ugma
kinsa ang moluhod
tupad sa Suba sa Chao * Phraya
mga tore sa Wat Arun *
nga misidlak sama sa mga pag-ampo
nga dili nako maabot?
Nagkabiba ka usab og backpack
gipilo nga bug-at sa mga hunghong
mga suok nga gipiit sa kasina
mga sensilyo sa pangabubho
bugnaw ug nag-awas
diin walay kamot
nga makatigom niini.
Gidapit nimo ang mga higala
sa panihapon pagtilaw sa gagmay nga mga
katalagman
nga dili nimo matulon.
Gidala nila ang imong mga aligato
kalayo nga gihulam
libak nga gitahi sa mga higot
mga pahiyom nga gipilo
sa mga kutsilyo
gaan sa kamot
bug-at sa espiritu.
Wala koy gidala nga ingon niana
walay sibya
walay pasundayag
usa lamang ka backpack
bug-at sa hilom
rosaryo gikan ni Nanay Fe
mga sulat nga gipilo nga nipis
mga sensilyo nga gipiit sa mga suok
usa ka litrato sa mga kamot nga nagkupot kanako
sa wala pa ko bun-oga sa kalibotan.
Kon mamatay ka kinsa ang mohapnig
sa imong mga hunghong ngadto sa pag-ampo
mokupot sa imong abo nga inanay
mohunghong kanila
nga daw mga bata pa sila?
Nahuman ang panihapon
ang bino nagmantsa sa linen
ang libak naghikohiko ug nahanaw
sama sa aso lahos sa sirado nga pultahan.
Ug ako ikabiba nako
ang akong backpack nga
gaan hilom puno sa mga butang nga molungtad
gugma pag-ampo gagmay nga kalipay usa ka kinabuhi nga nahinumdoman
dili tungod sa gisinggaak niini
apan tungod sa hilom nga iyang gihatag.
____________
*Wat Arun — usa ka bantogan nga templo sa daplin sa suba sa Bangkok, ilado tungod sa taas ug matahom nga tore nga gidekorasyonan og porselana.
*Suba sa Chao Phraya — ang nag-unang suba sa Bangkok, masinati sa daghang sakayan ug gipalibutan sa mga makasaysayanong landmark.