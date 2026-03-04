Superbalita Cebu

Balak: Mga backpack nga atong gikabiba

Balak
GERWIN VIC E. BHUYO

Bangkok, Thailand

Kon mamatay ko ugma

kinsa ang moluhod

tupad sa Suba sa Chao * Phraya

mga tore sa Wat Arun *

nga misidlak sama sa mga pag-ampo

nga dili nako maabot?

Nagkabiba ka usab og backpack

gipilo nga bug-at sa mga hunghong

mga suok nga gipiit sa kasina

mga sensilyo sa pangabubho

bugnaw ug nag-awas

diin walay kamot

nga makatigom niini.

Gidapit nimo ang mga higala

sa panihapon pagtilaw sa gagmay nga mga

katalagman

nga dili nimo matulon.

Gidala nila ang imong mga aligato

kalayo nga gihulam

libak nga gitahi sa mga higot

mga pahiyom nga gipilo

sa mga kutsilyo

gaan sa kamot

bug-at sa espiritu.

Wala koy gidala nga ingon niana

walay sibya

walay pasundayag

usa lamang ka backpack

bug-at sa hilom

rosaryo gikan ni Nanay Fe

mga sulat nga gipilo nga nipis

mga sensilyo nga gipiit sa mga suok

usa ka litrato sa mga kamot nga nagkupot kanako

sa wala pa ko bun-oga sa kalibotan.

Kon mamatay ka kinsa ang mohapnig

sa imong mga hunghong ngadto sa pag-ampo

mokupot sa imong abo nga inanay

mohunghong kanila

nga daw mga bata pa sila?

Nahuman ang panihapon

ang bino nagmantsa sa linen

ang libak naghikohiko ug nahanaw

sama sa aso lahos sa sirado nga pultahan.

Ug ako ikabiba nako

ang akong backpack nga

gaan hilom puno sa mga butang nga molungtad

gugma pag-ampo gagmay nga kalipay usa ka kinabuhi nga nahinumdoman

dili tungod sa gisinggaak niini

apan tungod sa hilom nga iyang gihatag.

____________

*Wat Arun — usa ka bantogan nga templo sa daplin sa suba sa Bangkok, ilado tungod sa taas ug matahom nga tore nga gidekorasyonan og porselana.

*Suba sa Chao Phraya — ang nag-unang suba sa Bangkok, masinati sa daghang sakayan ug gipalibutan sa mga makasaysayanong landmark.

