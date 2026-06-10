Balak: Mga balod

Dili ko buot lingion ug pogniton ang mga tipaka sa kagahapon, sa akong mga kasakit ning dughan. Samtang Ako mahinumdom sa mga kasakit na kanunay gihambin ning dughan.
Nagbarog ako daplin sa lapyahan. Samtang ang mga balod nagpulipuli paghapak sa akong mga tiil. Buot ko ibanlas sa mga balod ang mga kasakit nga nagpuot ning dughan. Pero ngano man nga sa matag dagayday sa akong mga luha ang imo man panagway ang moukiot ning alimpatakan.
Kapait sa gugmang wanay katumanan. Mao ba kini ang nakaguhit ning mga palad. Napuno sa mga kasakit. O bathala hunonga na intawon. Kanunay na lang ba magtuwaw ning dughan. Pinangga balik na kay sa imong pagtalikod nagbakho ning kasingkasing nga imong gisamaran.