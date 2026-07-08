Balak: Mga balod sa akong kinabuhi

Sa gamay pa ko dad-on ko ni mama ug papa
Sa dagat. Ang mga balod kanako mokatawa,
Mohagwa nako nga nagyaka sa baybayon
Nagtan-aw sa ilang sayaw nga malipayon.
Sa naulitawo na ko ang ilang mga dapya
Diha sa puting lapyahan daw nagyapayapa
Nahimong masipang mga pakpak sa kasadya
Kay naako man ang bililhon mong gugma.
Karon nag-inusara na ko dinhi sa lapyahan
Ang hanap kong panan-aw didto sa lawod.
Nabati kong daw mga garay sa kasub-anan
Ang yinagubyob sa nag-ulhos nga mga balod,
Kay wala na man ikaw mokuyog kanako
Aron handumon mga pagbating nagkatukma,
Kay dugay na man ikaw nga nagpahilayo
Nga nagbalon sa tim-os ug dalisay kong gugma.
Mabati ko ang mga balod bisan sa katulogon
Nga nagkorus pagkanta sa malumong mga laray
Sa atong awit nga giputol ni Kamatayon.
Sa atong pagminahalay wa koy ikamahay!