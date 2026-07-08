Superbalita Cebu

Balak: Mga balod sa akong kinabuhi

LAMBERTO G. CEBALLOS Panaghiusa, Basak-San Nicolas, Cebu City
Balak: Mga balod sa akong kinabuhi
Balak
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Sa gamay pa ko dad-on ko ni mama ug papa

Sa dagat. Ang mga balod kanako mokatawa,

Mohagwa nako nga nagyaka sa baybayon

Nagtan-aw sa ilang sayaw nga malipayon.

Sa naulitawo na ko ang ilang mga dapya

Diha sa puting lapyahan daw nagyapayapa

Nahimong masipang mga pakpak sa kasadya

Kay naako man ang bililhon mong gugma.

Karon nag-inusara na ko dinhi sa lapyahan

Ang hanap kong panan-aw didto sa lawod.

Nabati kong daw mga garay sa kasub-anan

Ang yinagubyob sa nag-ulhos nga mga balod,

Kay wala na man ikaw mokuyog kanako

Aron handumon mga pagbating nagkatukma,

Kay dugay na man ikaw nga nagpahilayo

Nga nagbalon sa tim-os ug dalisay kong gugma.

Mabati ko ang mga balod bisan sa katulogon

Nga nagkorus pagkanta sa malumong mga laray

Sa atong awit nga giputol ni Kamatayon.

Sa atong pagminahalay wa koy ikamahay!

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