1.

Ugma na damlag

Ang kahayag moabot,

Sa kagabhion

Pahulay,

pahulay na,

Mata sa damgo.



2.

Sa kalasangan

May nindot

nga sonata

Sa engkanto ba

O dili ba

sa anghel?

Awit sa siloy.



3.

Nadungog

mo ba

Ang bagting sa kampana?

Manimba na ta

Kay ang Dios

naghulat na

Sa imong

kanta.

*(‘Limya’ is a form of poetry

created by Mel B. Libre, Cebuano writer

and song-writer

based in New Zealand. It

consists of 5 lines

with 5-7-5-7-5 syllables.)