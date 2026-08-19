Balak: Mobalik na ako sa probinsiya

Sa siyudad:
Pagkaguliyang, pagkagahob ug pagka-polluted:
Ang kasaba ug kasamok sa kadalanan
Makapa-stress sa hilabihan.
Naa pay trapik nga puwerteng huota,
Makapakonsumisyon ang kalangan
Paingon sa tagsa-tagsa nato ka padulngan.
Naa pay mga aso sa tambutso pagkadelikado
Kon ato na ganing masingo
Daw nakahingos tag abo sa Kanlaon volcano
Busa panahon nang mobalik sa probinsiya
Kay didto magmalinawon kita
Tikaron sab ang yutang nagpaabot
Sa makugihong mga kamot
Kay dugay nang sa panahon nalibon
Kay gipalabi ang pagpanimpalad sa dakbayan
Nga maoy gilauman sa kabuhian.
Ug kon moulan mag-antos tag lunang
Sa mga dapit nga bahaanan ug peligro pa
Sa leptospirosis, mga amigo’g amiga.
Sa probinsiya:
Pagkahayahaya sa atong pamati
Kon makigbugno lang sa yutang nabakante
Ang atong pagkaon seguradong malibre
Unya panahon sa pagpahulay human sa pangabudlay
Sa payag nagtungkawo sa bungtod magharayharay
Maoy mabati ang tingog sa kalanggaman
Dinuyogan sa kinagiki sa kadahonan
Nga gitikon sa sungogan nga huyuhoy
Ug nuntan sab sa hinaganas sa kasapaan
Nga nagdagayday paingon sa walay kinutoban
Nilang pagpanaw o gipadulngan.
O, pagkanindot sa kinabuhi sa probinsiya
Kon sa dili pa manuktugaok ang mga manok
Angay nga kita mosugod na sab og lihok
Maong ako nakahukom na nga mobalik na sa probinsiya.