Superbalita Cebu

Balak: Mobalik na ako sa probinsiya

MAR MAÑUS, JR. , 5168 Basak-Iba, Lapu-Lapu City
Balak: Mobalik na ako sa probinsiya
Balak
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Sa siyudad:

Pagkaguliyang, pagkagahob ug pagka-polluted:

Ang kasaba ug kasamok sa kadalanan

Makapa-stress sa hilabihan.

Naa pay trapik nga puwerteng huota,

Makapakonsumisyon ang kalangan

Paingon sa tagsa-tagsa nato ka padulngan.

Naa pay mga aso sa tambutso pagkadelikado

Kon ato na ganing masingo

Daw nakahingos tag abo sa Kanlaon volcano

Busa panahon nang mobalik sa probinsiya

Kay didto magmalinawon kita

Tikaron sab ang yutang nagpaabot

Sa makugihong mga kamot

Kay dugay nang sa panahon nalibon

Kay gipalabi ang pagpanimpalad sa dakbayan

Nga maoy gilauman sa kabuhian.

Ug kon moulan mag-antos tag lunang

Sa mga dapit nga bahaanan ug peligro pa

Sa leptospirosis, mga amigo’g amiga.

Sa probinsiya:

Pagkahayahaya sa atong pamati

Kon makigbugno lang sa yutang nabakante

Ang atong pagkaon seguradong malibre

Unya panahon sa pagpahulay human sa pangabudlay

Sa payag nagtungkawo sa bungtod magharayharay

Maoy mabati ang tingog sa kalanggaman

Dinuyogan sa kinagiki sa kadahonan

Nga gitikon sa sungogan nga huyuhoy

Ug nuntan sab sa hinaganas sa kasapaan

Nga nagdagayday paingon sa walay kinutoban

Nilang pagpanaw o gipadulngan.

O, pagkanindot sa kinabuhi sa probinsiya

Kon sa dili pa manuktugaok ang mga manok

Angay nga kita mosugod na sab og lihok

Maong ako nakahukom na nga mobalik na sa probinsiya.

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