Superbalita Cebu

Balak: Nagkalagyo nga igsuon..

Balak: Nagkalagyo nga igsuon..
Balak
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Emelia F.Bontilao

253 Jakosalem St.brgy.zapatera Cebu City

Niabot na sab Ang bulan petsa sa among

Pag tapuktapok sa among

Kaparyentehan, paghandom sa

among mga apohan, luwan sa barko

nga Akong gisakyan, gitadlas ko Ang

halapad nga kalawran padulong sa isla

sa Camotes,

Uban sa kahigwaos kahinam nibati ning

dughan, nga sa Dili madugay magakos

ko na Ang gikamingawan kong

Kaparyentehan ug igsuon nga

naghambin UG balatian, uban sa

mga luha nga nangatagak sa Akong

mata,

Ang mga samad sa Akong kagahapon sa isla

sa camotes, nagpabilin kini samtang

Nagpitik pa Ang Akong kasingkasing,

Ang tigbayon sa among apohan nga dugay

na kining na dugta, hinayhinay kini

namong gipanday aron Ang mga gaway

nagpabilin kini mokamang,

Dili nato kalimtan Ang mga punoan nga

atong gigikanan, handumon nato Ang

kagahapon bisan

nag bilin kinig

mga luta sa Atong kasingkasing,

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