Balak: Nagkalagyo nga igsuon..

Emelia F.Bontilao
253 Jakosalem St.brgy.zapatera Cebu City
Niabot na sab Ang bulan petsa sa among
Pag tapuktapok sa among
Kaparyentehan, paghandom sa
among mga apohan, luwan sa barko
nga Akong gisakyan, gitadlas ko Ang
halapad nga kalawran padulong sa isla
sa Camotes,
Uban sa kahigwaos kahinam nibati ning
dughan, nga sa Dili madugay magakos
ko na Ang gikamingawan kong
Kaparyentehan ug igsuon nga
naghambin UG balatian, uban sa
mga luha nga nangatagak sa Akong
mata,
Ang mga samad sa Akong kagahapon sa isla
sa camotes, nagpabilin kini samtang
Nagpitik pa Ang Akong kasingkasing,
Ang tigbayon sa among apohan nga dugay
na kining na dugta, hinayhinay kini
namong gipanday aron Ang mga gaway
nagpabilin kini mokamang,
Dili nato kalimtan Ang mga punoan nga
atong gigikanan, handumon nato Ang
kagahapon bisan
nag bilin kinig
mga luta sa Atong kasingkasing,