Superbalita Cebu

Balak: Nahabilin ang kasingkasing

Balak: Nahabilin ang kasingkasing
Balak
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Regor Samonte

Banawa, Guadalupe, Cebu City

Mipahawa ako,

Bisan nahigugma;

Gibiyaan ang dapit,

Nga puno sa handomanan.

Apan sa kagabhion,

Ikaw akong gihandom;

Ang imong pahiyom,

Sa dughan nagpabilin.

Dili ko maantos,

Kamingaw sa dughan;

Bisan layo na ako,

Ikaw gihapon gihandom.

Busa mobalik ako,

Sa dapit nga anaa ka;

Dili aron mopuyo,

Kondili aron makita.

Sa layo motan-aw,

Sa imong katahom;

Ug sa hilom manghinaut,

Nga ako mahinumdoman.

Kay bisan mipalayo,

Ang gugma nagpabilin;

Sa dapit nga anaa ka,

Didto gihapon ang kasingkasing.