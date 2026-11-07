Balak: Nahabilin ang kasingkasing

Regor Samonte
Banawa, Guadalupe, Cebu City
Mipahawa ako,
Bisan nahigugma;
Gibiyaan ang dapit,
Nga puno sa handomanan.
Apan sa kagabhion,
Ikaw akong gihandom;
Ang imong pahiyom,
Sa dughan nagpabilin.
Dili ko maantos,
Kamingaw sa dughan;
Bisan layo na ako,
Ikaw gihapon gihandom.
Busa mobalik ako,
Sa dapit nga anaa ka;
Dili aron mopuyo,
Kondili aron makita.
Sa layo motan-aw,
Sa imong katahom;
Ug sa hilom manghinaut,
Nga ako mahinumdoman.
Kay bisan mipalayo,
Ang gugma nagpabilin;
Sa dapit nga anaa ka,
Didto gihapon ang kasingkasing.