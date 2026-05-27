Balak: Nalipat sa bola-bola

Rudiric Sumili Rizon
Baroy, Lanao del Norte 0210
Sa makausa pa, gipamatud-an ni Indang
Ang tulumanon sa naandan,
Karon, ug dili unya,
apan karun
Unsa na man puy reklamo sa mga bombel?
Nga inay unta
hapohapon
Didto man hinuon ang ampay sa naglagiting nga adlaw,
Hagbay rang giuyonan,
Nga ang biyahe
mosiut sa panganod nga
dili landong
Bug-at kayo nga misaka ang aso
Sa mga gilumbay nga mga kandila
Mga takna nga gidid-an sa naghawhawng tungol,
Abi man gani niyag mga bitoon
Kadtong nagtapok nga mga sinaw-sinaw
Nangahas siya pagtuo pinaagi sa
Kahumot, kolor, porma ug huni,
Mao gyud ang tinagingting,
Nindot kayo ang dibuho lantawon
Ug ang tanan gihubad karon, ug dili unya, apan karon
Diay kini Kasingkasing sa Saging.