Balak: Nalipat sa bola-bola

Balak
Rudiric Sumili Rizon

Baroy, Lanao del Norte 0210

Sa makausa pa, gipamatud-an ni Indang

Ang tulumanon sa naandan,

Karon, ug dili unya,

apan karun

Unsa na man puy reklamo sa mga bombel?

Nga inay unta

hapohapon

Didto man hinuon ang ampay sa naglagiting nga adlaw,

Hagbay rang giuyonan,

Nga ang biyahe

mosiut sa panganod nga

dili landong

Bug-at kayo nga misaka ang aso

Sa mga gilumbay nga mga kandila

Mga takna nga gidid-an sa naghawhawng tungol,

Abi man gani niyag mga bitoon

Kadtong nagtapok nga mga sinaw-sinaw

Nangahas siya pagtuo pinaagi sa

Kahumot, kolor, porma ug huni,

Mao gyud ang tinagingting,

Nindot kayo ang dibuho lantawon

Ug ang tanan gihubad karon, ug dili unya, apan karon

Diay kini Kasingkasing sa Saging.

