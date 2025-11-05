Balak: Naluoy ko sa kalibotan

LAMBERTO G. CEBALLOS
Cawayan, Dalaguete, Cebu
Naluoy ko sa kalibotan
Kay nagusbat iyang kalikupan.
Milanog-lanog
akong tingog
Apan way nakadungog.
Naluoy sab ko sa
kinaiyahan
Nga giyam-angan sa katawhan.
Miumbangol ang
dalugdog,
Ang tigbas sa kilat
nabawog.
Dugay nang nahapla ang kakahuyan
Dugay nang napatag ang kabukiran
Nangislag na ang kalanggaman
Kay gipuril na ilang
pinuy-anan.
Ang payag nga amakan
Ang lagkaw nga
kawayan
Hagbay rang gipulihan
Sa sementadong
kabalayan.
Inig bundak sa
dakong ulan
Maglunop dayon sa kapatagan.
Ang kinabuhi
ibanlas
na sa dagat
Aron sa kamatayon makigbagat.