Balak: Naluoy ko sa kalibotan

Balak: Naluoy ko sa kalibotan
Balak
LAMBERTO G. CEBALLOS

Cawayan, Dalaguete, Cebu

Naluoy ko sa kalibotan

Kay nagusbat iyang kalikupan.

Milanog-lanog

akong tingog

Apan way nakadungog.

Naluoy sab ko sa

kinaiyahan

Nga giyam-angan sa katawhan.

Miumbangol ang

dalugdog,

Ang tigbas sa kilat

nabawog.

Dugay nang nahapla ang kakahuyan

Dugay nang napatag ang kabukiran

Nangislag na ang kalanggaman

Kay gipuril na ilang

pinuy-anan.

Ang payag nga amakan

Ang lagkaw nga

kawayan

Hagbay rang gipulihan

Sa sementadong

kabalayan.

Inig bundak sa

dakong ulan

Maglunop dayon sa kapatagan.

Ang kinabuhi

ibanlas

na sa dagat

Aron sa kamatayon makigbagat.

