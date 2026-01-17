Superbalita Cebu

Balak: Ninin

GERWIN VIC E. BHUYO BANGKOK, THAILAND
Balak: NININ
Balak
Published on

Ang mga kamot unang molihok,

dili aron makita,

apan tungod kay ang lawas nahinumdom

sa mga butang nga nalimtan sa baba.

Kon giunsa nila pagbangon,

pagkahulog ug paglabyog,

dili dungan apan sa panginahanglan.

Adunay miaswat sa mga pasalamat,

adunay miaswat sa mga pangamuyo,

adunay miaswat sa hilom nga pangandoy

nga mapasaylo

sa pagbiya,

sa pagpalayo.

Wala ko nakauli sa Pasko.

Wala ko nakauli sa Bag-ong Tuig.

Ania ko karon—

mibalik sa ritmo

nga kaniadto nagtudlo sa akong lawas

unsaon pagtuo.

Samtang ang mga bukton nagwarawara sa ubos,

sama sa pinulongan

nga nagkat-on pa unsaon paglitok.

Ang matag pag-ampo

nagadap-ig sa sunod.

Ang tinuohan dili gaan.

Dili kini kaluoy.

Kini bug-at, gidala balik sa lawas.

Viva Señor Santo Niño!

Ang siyagit milabang sa mga katuigan ug gilay-on,

sa langyaw nga mga kabuntagon

ug hinulaman nga mga kisame.

Gibayaw nako ang akong mga kamot.

Human sa dugay nga panahon,

miduyog sa pagsaulog.

Sinulog! Isyagit og kusog!

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph