Balak: OFW Lounge, NAIA Terminal 1

Nikaon kog lugaw
nga motungha lang sa pipila ka adlaw—
depende sa terminal,
depende sa kaluoy.
Usahay pansit.
Usahay, kape nga walay kakapyutan.
Karon, kainit.
Ang bungbong usa ka pahimangno, dili rekord.
Gidawat nako ang gibati, dili ang mga pulong.
Ang mga ngalan gipilo gikan sa nahibilin.
Sa gihapon, nagtigom ang pinulongan sa pagbiya:
Anak, sikapin mo.
U wait me.
Wala koy gisulat niini,
apan kaila ang akong lawas sa kamot—
ang bukton nga naanad sa panagbulag.
Gitawag mi og mga bayani sa modernong panahon.
Apan ang mga bayani naglingkod sab
sa mga plastik nga lingkoranan,
gipadala ang tanan pauli,
nagkat-on unsaon nga mabusog sa libre.
Pit Señor!
Sa mga OFW kini!
Nanglad-ok ang juice dispenser.
Dali ra mabuak ang mga biskwit.
Hapit na matapos ang tuig.
Kakapoy na gid sang Paskua.
No hay ya queda para Año Nuevo.
Hinay-hinay nakong nahurot ang lugaw,
nagbasa sa wala gyud unta gituyo nga tipigan,
ug sa makadiyot,
ang bungbong daw dili na sama sa panamilit
kundili pamatuod
nga ako usa kanila,
nagpaabot na daan.