Balak: Okey ra?

Balak
Arianne Joyce B. Romaguera

El Pardo, Boljoon, Cebu

Duna silay mata apan

mura ba'g wala sila nakakita

Sitwasyon sa

katawhan

Sama rang

gibalewala

Duna silay dalunggan

Apan ila kining

gitabonan

Aduna silay gahom

Apan wala silay pagpakabana

Katungod sa mga tawo

Walay puangod nga gipanamastamasan

Mga kanhing pasalig

Nga sama sa bildo ilang gibuak

Apan ingon sila, "okey ra"

”Okey ra, ilaha pa man karon”

”Okey ra, dili pa atong panahon”

”Okey ra, kabos

man god ta”

Okey ra?

Apan hangtod kanus-a?

Hangtod kanus-a ang atong pag-antos?

Hangtod kanus-a

kita magpabiling kabos?

Hangtod kanus-a kita muingon nga

“Okey ra”

