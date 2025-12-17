Balak: Okey ra?

Arianne Joyce B. Romaguera
El Pardo, Boljoon, Cebu
Duna silay mata apan
mura ba'g wala sila nakakita
Sitwasyon sa
katawhan
Sama rang
gibalewala
Duna silay dalunggan
Apan ila kining
gitabonan
Aduna silay gahom
Apan wala silay pagpakabana
Katungod sa mga tawo
Walay puangod nga gipanamastamasan
Mga kanhing pasalig
Nga sama sa bildo ilang gibuak
Apan ingon sila, "okey ra"
”Okey ra, ilaha pa man karon”
”Okey ra, dili pa atong panahon”
”Okey ra, kabos
man god ta”
Okey ra?
Apan hangtod kanus-a?
Hangtod kanus-a ang atong pag-antos?
Hangtod kanus-a
kita magpabiling kabos?
Hangtod kanus-a kita muingon nga
“Okey ra”