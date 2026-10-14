Balak: Padayon sa imong pagpanaw

(Pahinungod kang Dr. Resil B. Mojares, Sugboanong nasudnong alagad sa katitikan)
LAMBERTO G. CEBALLOS
Bathalad Sugbo, Cebu City
Resil imong ngalan. Nakaila man silang tanan nimo!
Sila nga mga alagad sa kultura ug alampat
Sila nga mga magbabalak sa kinabuhi ug pagtuo
Sila nga nagmahal sa inahang dila sa way pagkutat.
Estoryador sa kinabuhi ug kasaysayan sa lalawigan sa Sugbo
Wagas ang gugmang imong gihalad sa Santo Niño.
Lapad ang imong kasingkasing sa gugma sa mga tawo
Mga bukton mo andam paggakos ug pagkarinyo.
Sa kasaysayan sa Pilipinhong katitikan usa ka sa mga banggiitan
Samag balhibo nilang Francisco Arcellana ug Edith Tiempo;
Mao pod nilang Bienvenido Lumbera ug Nick Joaquin,
NVM Gonzalez, Jose Garcia Villa ug Virgilio Almario.
Isipong bililhong bahandi sa nasod ang mga libro mong gibilin
Hupong sa kamatuoran ang gisaysay sa timgas nga mga pulong,
Gibasa, gihukngay sa mga eskolar ang kait-on nga gihambin.
Busa padayon sa imong pagpanaw kay tino asa ka padulong.
Labing tinahod nga alagad sa literatura ug kasaysayang Pilipinhon
Dili na namo mabati ang kaugdang sa imong mga pulong
Dili na namo masinati ang pahiyom mong hupong sa kaamyon
Apan lagbas unya sa katuigang manglabay ikaw among handumon.