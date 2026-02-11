Superbalita Cebu

Balak: Paghulma sa Kasingkasing

Balak: Paghulma sa Kasingkasing
Balak
Published on

GERWIN VIC E. BHUYO

Bangkok, Thailand

Pila na man ka Valentine’s Day ang nanglabay

diin ikaw naghinuktok

nagpabulhót kag gagmay ug dagkong mga búla

sa imong laway

ug dayong taklá.

Túko nagpanagútò

nga buot makigduwelo

sa imong mga mata nga misudlot.

Miginhawa ka og lawom

ug sa imong pagbuga

diriyot mapalid ang lamok

nga gabusdik ang tiyan

sa tam-is ug ispiso

nga dugo.

Namatikdan nimo ang gaung-óng

nga bugón sa ganghaan sa imong ilong—

gihinay-hinay nimo kini sa pagdughít

hangtod nga napulák

ang basa-basa nga

matang

ug gihulma

pinaagi sa paghinuklog

kaputli gikan sa pagkadunot.

Miporma og gamatoy nga kasingkasing

nga nagsayaw sa imong palad

gikan sa mga samad

gikan sa walay kasigurohan

nahimong

pinalangga—

dili ang gibati

kundi ang pagkahuman

sa imong kaugalingong

paghangop.

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph