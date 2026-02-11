Balak: Paghulma sa Kasingkasing

GERWIN VIC E. BHUYO
Bangkok, Thailand
Pila na man ka Valentine’s Day ang nanglabay
diin ikaw naghinuktok
nagpabulhót kag gagmay ug dagkong mga búla
sa imong laway
ug dayong taklá.
Túko nagpanagútò
nga buot makigduwelo
sa imong mga mata nga misudlot.
Miginhawa ka og lawom
ug sa imong pagbuga
diriyot mapalid ang lamok
nga gabusdik ang tiyan
sa tam-is ug ispiso
nga dugo.
Namatikdan nimo ang gaung-óng
nga bugón sa ganghaan sa imong ilong—
gihinay-hinay nimo kini sa pagdughít
hangtod nga napulák
ang basa-basa nga
matang
ug gihulma
pinaagi sa paghinuklog
kaputli gikan sa pagkadunot.
Miporma og gamatoy nga kasingkasing
nga nagsayaw sa imong palad
gikan sa mga samad
gikan sa walay kasigurohan
nahimong
pinalangga—
dili ang gibati
kundi ang pagkahuman
sa imong kaugalingong
paghangop.