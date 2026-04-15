Balak: Pagkabugto sa kuwerdas

Matag lantap sa kagabhion ang gitara ko akong kuhaon
Pagkanindot sa awit nga kanunay kong pagatugtogon
Dinuyogan sa gitara nga akong inampingan
Kay ang maong awit dako kaayog handumanan
Nga inig panglabay sa panahon dili nako makalimtan.
Sa matag gabii nga makabungog na ang kamingaw
Kuhaon ko ang gitara nga nagbitay sa gusbat nang bungbong
Sa balay nga dugay nang gitalikdan sa akong mga ginikanan
Unya ang kahilom nga gipuyos sa nagkalawom nga gabii
Tugawon sa kinagiki sa mga kuwerdas nga akong pagagitikon.
Apan wala nako damha nga miabot ang higayon
Nga nabugto ang usa ka kuwerdas sa inampingan kong gitara
Ug ang resulta wala nay kaanindot ang iyang mga kagiki
Wala na akoy gana nga mogitik pa sa akong gitara
Kay wala na ang kaanindot sa tugtog kon ako siyang kaskason.