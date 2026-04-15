Superbalita Cebu

Balak: Pagkabugto sa kuwerdas

MAR MAÑUS, JR. 5168 Basak-Iba, Lapulapu City
Matag lantap sa kagabhion ang gitara ko akong kuhaon

Pagkanindot sa awit nga kanunay kong pagatugtogon

Dinuyogan sa gitara nga akong inampingan

Kay ang maong awit dako kaayog handumanan

Nga inig panglabay sa panahon dili nako makalimtan.

Sa matag gabii nga makabungog na ang kamingaw

Kuhaon ko ang gitara nga nagbitay sa gusbat nang bungbong

Sa balay nga dugay nang gitalikdan sa akong mga ginikanan

Unya ang kahilom nga gipuyos sa nagkalawom nga gabii

Tugawon sa kinagiki sa mga kuwerdas nga akong pagagitikon.

Apan wala nako damha nga miabot ang higayon

Nga nabugto ang usa ka kuwerdas sa inampingan kong gitara

Ug ang resulta wala nay kaanindot ang iyang mga kagiki

Wala na akoy gana nga mogitik pa sa akong gitara

Kay wala na ang kaanindot sa tugtog kon ako siyang kaskason.

