Balak: "Pagmata sa Tinuod"

Angelie B. Oliveros

Nagdahom nga makalagpas sa kalisod,

kay ang pitaka wala na’y sulod.

Sakit man hunahunaon,

pero dapat dili mawada’g paglaom.

Pag-uli sa balay,

kasaba ang misugat,

tingog sa asawa nga puno’g kabalaka:

“Wala na’y bugas para ugma.”

Mura’g kutsilyo ang pulong,

misulod sa iyang dughan.

Sa kahilom sa gabii,

nanagtingog ang mga langgam,

naghinuktok sa kaugalingon:

“Mao na lang ba gyud ni akong kinabuhi?”

Apan sa kahayag sa hunahuna,

makapalambo sa ugma,

walay maayong mahitabo

kung magpabilin sa pagsisi.

Ang sayop, dili katapusan

kondili pahimangno.

Gihimo niya ang kasakit isip kusog,

ang kahadlok isip kaisog.

Busa sa matag tunok,

labani aron wala na ang kasakit,

ug ang kapakyasan isip hinungdan

sa pagbangon ug pag-laban sa kinabuhi.

