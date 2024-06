Balak: Pagsulat

Ang pagsulat mopikpik

sa atong abaga ilawom

sa kangitngit.

Ang pagsulat maoy mogunit

kanato aron kita dili gayod

masukamod sa lim-aw

sa atong kaguol.

Kay ang pagpakabuhi isip

usa ka tawo igo nang

hinungdan nganong kita

masulub-on ug nagpadayong

nagmasulub-on.



Kay wa tay pagpakabana

sa atong isigkatawo.

Way gustong mobasa og nobela,

way gustong mosulat og sugilanon,

way gustong maminaw,

Way gusto og kalinaw.

Gusto sa tanan ang giyera.

Ug ang pagsulat mao na lamang

ang bugtong nagtindog human

sa pagkatumpag sa atong kaugalingon

ug sa nagpadayong giyera sulod

sa atong mga kasingkasing.

Ug bisan og puniton ta kining

atong kaugalingon ug suwayag taod

ang atong piyesa magabii samtang

adunay serbesa, kita ra gihapon maoy

mobungkag sa atong kaugalingon.



Ug ang bugtong tang manluluwas

gikan sa kapintas sa tawo mao ang

pagsulat kay ang pagsulat usahay

mao na lang ang bugtong hinungdan

sa atong pagpakabuhi.