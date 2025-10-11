Superbalita Cebu

Balak: Pakigbisog

Balak
Published on

Atty. Cesar Kilaton

Wala ko ikaw makita ni mahikap

apan nabati lamang sulod sa dughan

ang sagudsod sa imong mga tunob --

lulid ug huyang -- walay hinagtok sa bag-o

nga sapin ni sa takandal nga bakya --

kondili sa mga kubalon nga tuhod.

Walay ritmo ang hinay nga labyog

sa tikang sa imong mga lakang --

lahi sa makanunayon nga hayon

sa malubato sa karaan nga taknaan

nga nakig-ambas sa hugyon sa panahon;

kay matag karon ug unya

maumod imong mga aginod

nga masangit sa mga sampinit

diin mobadhas ang mga garas

pagsulay sa gisangon mong tahas.

Bungat sa kahilom inanayng mitidlom

sa nagtukaw mong kagabhion, diay

ang imong tagidyot nga paningkamot

hagbay dang gibayaw sa habog nga bungtod

diin nanaghulat ang mga panalangin nga balaan

sukad pa sa sinugdanan.

