Balak: Pakigbisog

Atty. Cesar Kilaton
Wala ko ikaw makita ni mahikap
apan nabati lamang sulod sa dughan
ang sagudsod sa imong mga tunob --
lulid ug huyang -- walay hinagtok sa bag-o
nga sapin ni sa takandal nga bakya --
kondili sa mga kubalon nga tuhod.
Walay ritmo ang hinay nga labyog
sa tikang sa imong mga lakang --
lahi sa makanunayon nga hayon
sa malubato sa karaan nga taknaan
nga nakig-ambas sa hugyon sa panahon;
kay matag karon ug unya
maumod imong mga aginod
nga masangit sa mga sampinit
diin mobadhas ang mga garas
pagsulay sa gisangon mong tahas.
Bungat sa kahilom inanayng mitidlom
sa nagtukaw mong kagabhion, diay
ang imong tagidyot nga paningkamot
hagbay dang gibayaw sa habog nga bungtod
diin nanaghulat ang mga panalangin nga balaan
sukad pa sa sinugdanan.