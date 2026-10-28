Superbalita Cebu

Balak: Panagat

Balak: Panagat
Balak
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GERWIN VIC E. BHUYO

Bangkok, Thailand

Gihapinan sa kagabhion

ang baryo, nag-inusara ka

nga miabot ang imong pig-ot

nga sakayan gipasinaw.

Usa ka lampara

mas hayag kay sa gikinahanglan sa bulan.

Ang dagat naghatag og luna

apan wala ka gidawat, ang mga katig

nagpalig-on sa imong balanse, duha ka pig-ot

nga hinungdan nga dili ka malunod.

Gipaubos nimo ang kahayag,

kini nagkurog sama sa pagpakabana.

Sa ilawom

ang mga samaran maoy unang milingi,

wala ka maghulat sa kusgan.

Naglibot ang imong bugsay,

mas duol.

Ang imong pukot matahom

nga mibukhad, usa ka pagpalapad.

Ang mga hilo nagtigom

og mga ngalan, adunay mosaka sa hangin

nga dili angay isulti.

Sa kaadlawon

ang baybayon nagbagulbol,

ang imong sakayan naggilakgilak sa unang kahayag.

Walay laing mga sakayan nga tupad niini,

napalong ang lampara.

Nagtindog ka sa balas

nga nakatilaw og asin,

kahayag nga dili makahatag og kainit nimo.

Ang dagat nipahilayo.

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