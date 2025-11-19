Superbalita Cebu

Balak: Panandoy ko ang magkahiusa kit

Balak: Panandoy ko ang magkahiusa kit
Balak
Published on

Ronnel P Arcenas

Sa bubod nako nga pangidaron

Daghan ko’g nakita nga angay bag-uhon

Dili lamang para sa akong kaugalingon

Kon dili para sa tanan nga henerasyon.

Pangandoy ko nga kaming mga kabatan-unan

Magbaton og sakto nga mga pamatasan

Pamatasan nga gusto namo makita sa among mga katigulangan

Kay lagi sila man ang

among ehemplo

ug sumbanan.

Apan unsay nahitabo?

Ang bisyusong amahan gusto mahimong tarong ang iyang anak pero simang ra kaayo ang iyang binuhatan.

Ang baba-an ug arte nga inahan, masuko kon makita ang iyang anak nga hapit siya malabwan.

Naghiusa ba ang atong tumong?

Naghiusa ba ang atong pangandoy?

Sayop ba sa ginikanan kun dili sila sundon sa ilang mga anak?

O sipyat ba sa anak kung tanan nilang binuhat wa kapasar sa ginanaw sa ilang mga ginikanan?

May mga higayon nga ang anak morason

Takna nga unta maanindot ang diskusyon

Apan masuko ang

ginikanan kay sila dapat ang sundon

Kay lagi sila una sa

duyan ug sila ang nakabalo sa kakusgon sa ilang pagtabyon.

May mga beses usab nga ang katigulangan mokumpara

Nga bisag sa maanindot nga ilang ipakita

Apan molikoy kag mahinsalaag pa Kay lagi mga kabataan karon lahi ra gyud kaayo sauna.

Nahiusa ba ang ilang tumong ug pangandoy?

Naglibog na ba ka?

Ayaw,ayaw sa kini libuga kay bata pa baya ka.hehehhe

Paabuta nga motigulang ka aron makasabot ka hehehhehe

Sa mga kabatan-unan ug mga kanhi bata

Sa Pangandoy maghiusa kita

Kay kini ang usa sa mga lakang

Nga malambot ug makab-ot nato ang nindot nga mga butang.

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph