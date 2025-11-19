Balak: Panandoy ko ang magkahiusa kit

Ronnel P Arcenas
Sa bubod nako nga pangidaron
Daghan ko’g nakita nga angay bag-uhon
Dili lamang para sa akong kaugalingon
Kon dili para sa tanan nga henerasyon.
Pangandoy ko nga kaming mga kabatan-unan
Magbaton og sakto nga mga pamatasan
Pamatasan nga gusto namo makita sa among mga katigulangan
Kay lagi sila man ang
among ehemplo
ug sumbanan.
Apan unsay nahitabo?
Ang bisyusong amahan gusto mahimong tarong ang iyang anak pero simang ra kaayo ang iyang binuhatan.
Ang baba-an ug arte nga inahan, masuko kon makita ang iyang anak nga hapit siya malabwan.
Naghiusa ba ang atong tumong?
Naghiusa ba ang atong pangandoy?
Sayop ba sa ginikanan kun dili sila sundon sa ilang mga anak?
O sipyat ba sa anak kung tanan nilang binuhat wa kapasar sa ginanaw sa ilang mga ginikanan?
May mga higayon nga ang anak morason
Takna nga unta maanindot ang diskusyon
Apan masuko ang
ginikanan kay sila dapat ang sundon
Kay lagi sila una sa
duyan ug sila ang nakabalo sa kakusgon sa ilang pagtabyon.
May mga beses usab nga ang katigulangan mokumpara
Nga bisag sa maanindot nga ilang ipakita
Apan molikoy kag mahinsalaag pa Kay lagi mga kabataan karon lahi ra gyud kaayo sauna.
Nahiusa ba ang ilang tumong ug pangandoy?
Naglibog na ba ka?
Ayaw,ayaw sa kini libuga kay bata pa baya ka.hehehhe
Paabuta nga motigulang ka aron makasabot ka hehehhehe
Sa mga kabatan-unan ug mga kanhi bata
Sa Pangandoy maghiusa kita
Kay kini ang usa sa mga lakang
Nga malambot ug makab-ot nato ang nindot nga mga butang.