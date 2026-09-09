Balak: "Pangandoy sa ginikanan"

Emelia Fajardo
253 Jakosalem St. Brgy. Zapatera, Cebu City
Sa matag dagan sa adlaw bulan ug mga katuigan. Uban sa akong mga anak diin ako pa sila gisapnay ning mga bukton.
Samtang ako lay layan ug ma tahom nga awit aron mohilom sa paghilak ug makatug.. Puno sa pag-amuma aron dili nila matagamtaman ang kahaw-ang..
Uban sa pangaliya sa kahitas-an ila unta subayon ang maayong dalan. Sa akong pag inusara pag-agak sa akong mga anak kay lagi sayo nipauli sa labawng makagagahom ang ilang amahan.
May mga panahon nga kalit modag-om ang akong mga mata ug hinayhinay nga matagak ang mga lusok sa akong mga luha.
Uban sa pagsampit sa atong labawng makagagahom iya ko giyahan sa adlaw-adlaw nakong panikay-sikay aron naay sarang ikadalit sa akong mga anak.
Mapasalamaton ko sa akong mga anak ila gisubay ang matarong nga dalan nga maoy bugtong gipangandoy sa usa ka ginikan.