Balak: Pasko

MAR MAÑUS, JR.
Basak-Iba, Lapu-Lapu City
Pagkabag-o pang hunahunaon sa milabayng Pasko 2024
Wala pa gani mangatangtang ang mga lama sa handomanan
Sa miaging sumad sa pagka tawo sa atong Manunubos
Karon mibutho na usab ang Pasko 2025.
Dinhi atong hinuktokan ug pamalandongan kon unsa
Ang atong mga nahimong binuhatan sa tuig nga motaliwan
Kon aduna ba kitay mga nahimong kaayohan
O kaha dili ba mga pulos lang walay kapuslanan?
Kon ang atong mga tunob sa tuig nga taligikan
Walay kapuslanan ug nakapasakit kita sa atong kaigsoonan
Dili na nato sublion o buhaton ning tuig nga taliabot
Aron wala nay
mangasilo nga mga kabubut-on.
Pasko! Pasko 2025… hangpon ko ikaw!
Isaad ko kanimo nga tul-iron ko na ang mga hiwing buhat –
Mga salawayong binuhatan nga akong nahimo
Ug ipaambit ko na sa akong kaigsonan ang dugos sa panaghuyhoy!