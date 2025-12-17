Superbalita Cebu

Balak: Pasko

Balak: Pasko
Balak
Published on

MAR MAÑUS, JR.

Basak-Iba, Lapu-Lapu City

Pagkabag-o pang hunahunaon sa milabayng Pasko 2024

Wala pa gani mangatangtang ang mga lama sa handomanan

Sa miaging sumad sa pagka tawo sa atong Manunubos

Karon mibutho na usab ang Pasko 2025.

Dinhi atong hinuktokan ug pamalandongan kon unsa

Ang atong mga nahimong binuhatan sa tuig nga motaliwan

Kon aduna ba kitay mga nahimong kaayohan

O kaha dili ba mga pulos lang walay kapuslanan?

Kon ang atong mga tunob sa tuig nga taligikan

Walay kapuslanan ug nakapasakit kita sa atong kaigsoonan

Dili na nato sublion o buhaton ning tuig nga taliabot

Aron wala nay

mangasilo nga mga kabubut-on.

Pasko! Pasko 2025… hangpon ko ikaw!

Isaad ko kanimo nga tul-iron ko na ang mga hiwing buhat –

Mga salawayong binuhatan nga akong nahimo

Ug ipaambit ko na sa akong kaigsonan ang dugos sa panaghuyhoy!

