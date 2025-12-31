Superbalita Cebu

Balak: Pilion ka ning dughan matag subang sa adlaw (Alang kang Z)

Jessabele G. Bentazal Boljoon, Sugbo
Balak
Published on

Nakaplagan ko ang katahom sa mga butang

Sa nagsikit nga mga sakyanan

Sa danglog nga kadalanan

Sa nagbahirig nga mga poste

Bisan gani sa mugbo nga mga balili

Nabati ko ang tinagubtob sa imong kasingkasing

Sa nagdungan tang mga lakang

Sa nagkaparehang kolor sa atong sinina

Sa nagtupad nga

kutsara

Ug bisan sa pagsugat sa atong mga mata

Dili ko kaikyas sa imong pagpangga

Kay sa tanang gagmayng butang ko ikaw makit-an

Buot kong manimuyo ilalom sa imong mga gakos

Pilion kang kuptan niining kasingkasing

Hangtod dili mapul-an ang adlaw sa iyang pagsubang.

