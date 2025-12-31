Balak: Pilion ka ning dughan matag subang sa adlaw (Alang kang Z)

Nakaplagan ko ang katahom sa mga butang
Sa nagsikit nga mga sakyanan
Sa danglog nga kadalanan
Sa nagbahirig nga mga poste
Bisan gani sa mugbo nga mga balili
Nabati ko ang tinagubtob sa imong kasingkasing
Sa nagdungan tang mga lakang
Sa nagkaparehang kolor sa atong sinina
Sa nagtupad nga
kutsara
Ug bisan sa pagsugat sa atong mga mata
Dili ko kaikyas sa imong pagpangga
Kay sa tanang gagmayng butang ko ikaw makit-an
Buot kong manimuyo ilalom sa imong mga gakos
Pilion kang kuptan niining kasingkasing
Hangtod dili mapul-an ang adlaw sa iyang pagsubang.