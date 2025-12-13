Superbalita Cebu

Balak: Pinulungan Ko, Higugmaon Ko

Sinfronia R. Berdin
Sinfronia R. Berdin
Balak
Binisayang Sinugboanon ang kauban ko sa pagpakigbisog;

Paraygon, masinabtanon, maisog sa mga lantugi.

Sayon litukon, hawot, maabi-abihon sa mga dumuduong;

Dili mapasagaron, maminaw ug mahinuklugon.

May kinabuhi nga mosaysay sa mga lintunganay,

Mabulukon ug matinud-anon sa iyang mga sugilanon.

Mahimayaon ang mga punto kon litukon —

Kini ang pinulungang Binisayang Sinugboanon.

Sa pagpakigbugtaw sa lumba ning kinabuhi,

Dan sa katarong ikaw pagaagakon;

Kay pinulungang Sinugboanon ikaw pagagiyahan,

Ilikay ka sa lapok sa kahitumpawakan.

Pinulungang Sinugboanon, ang bidlisiw sa kaugmaon;

Ang hinagiban aron ang ang-ang sa kabantog makab-ot;

Ang iwag sa mangitngit nga dan sa pagpanlimbasog —

Pinulungan’g Sinugboanon, pagkatimgas litukon!

Dili na kinahanglan mangindahay sa laing kanasuran,

Kay dinhi sa Sugbo anaa na ang pag-asenso.

Gamita ang pinulungang imong namat-an,

Ikaw sapnayon ngadto sa kinabuhing mabulukon.

Binisayang Sinugboanon, ang bahandi sa kaliwatan,

Gipakamatyan sa maisog nga katiguwangan.

Sila mitoo nga ang atong pinulungan ang tinuod nga bulawan —

Busa, mga kaigsoonan, ibayaw ang Binisayang Sinugboanon!

Ayaw hikawi ang yuta mong natawhan;

Libkasa sa imong mga ngabil ang maundanong pulong.

Ipasigarbo sa tibuok kalibutan nga ikaw usa ka Sugboanon;

Binisayang Sinugboanon ang gihiguma mo’ng pulong.

Sa yutang tabunon ikaw nagmabulukon,

Tungod sa pinulungang puno sa pagkamagayaon.

Mga damgo, nahatagan og kinabuhi—

Pinulungan ko, higugmaon ko.

