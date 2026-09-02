Superbalita Cebu

Balak: Polis nga dakog tiyan

Balak: Polis nga dakog tiyan
Balak
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MAR MAÑUS, JR.

5168 Basak-Iba, Lapu-Lapu City

Nanagingting pa sa akong panumdoman

Nga kaniadto sa wala pa ko biyai sa akong mga buhok

Ug nag-alagad pa ko isip broadcast correspondent

sa station DYRF sa Sugbo

Daghang mga polis nga akong nahigala

Kay mangutlo man kog mga police report

Sa Lapu-Lapu City Police Station

Ug Mandaue City Police Station.

Pagka Septiyembre 9, 1987 sumad sa akong

Pagtumaw dinhi niining kalibotan ug akong gidapit

Ang tulo nako ka mga amigong polis kinsa

Ang usa kanila nagbusyad ang tiyan.

Kay wala pa man maluto ang ubang potahe

Nga akong gipaluto sa minahal kong inahan

Ug diha nay gibayang nga duha ka inasal

Nga manok sa lamesa ug mga puso, akong giagda

Ang akong mga higalang polis nga motimo lang una.

Akong gipanid-an ang polis nga dakog tiyan

Nga hilabihang daghana sa puso nga iyang nahurot

Ug ang usa ka letsong manok siya ray miangkon

Samtang ang usa ka letson gisaw-an sa laing duha ka polis

Apan wa gani nila mahurot.

Namudlat akong mga mata kay humag kaon sa polis nga dakog tiyan

Iyang gitungab ug giutong pagyarok ang usa ka litrong sopdrink

Unya nanug-ab og labihang kusoga ug miingon:

“Salamat, Mar… nasudlan gyug gamay akong tiyan.

Huwat na pud ta inig kaluto anang humbang baboy.”

Hangtod karon nasilsil pa gyud sa akong alimpatakan

Nga kadtong nanglipadsay nga 30 ka buok puso,

Usa ka buok letsong manok ug usa ka litrong sopdrink,

Timu-timo pa lang diay sa akong amigong polis

Nga nagbusyad sa kadako ang tiyan!

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