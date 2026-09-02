Balak: Polis nga dakog tiyan

MAR MAÑUS, JR.
5168 Basak-Iba, Lapu-Lapu City
Nanagingting pa sa akong panumdoman
Nga kaniadto sa wala pa ko biyai sa akong mga buhok
Ug nag-alagad pa ko isip broadcast correspondent
sa station DYRF sa Sugbo
Daghang mga polis nga akong nahigala
Kay mangutlo man kog mga police report
Sa Lapu-Lapu City Police Station
Ug Mandaue City Police Station.
Pagka Septiyembre 9, 1987 sumad sa akong
Pagtumaw dinhi niining kalibotan ug akong gidapit
Ang tulo nako ka mga amigong polis kinsa
Ang usa kanila nagbusyad ang tiyan.
Kay wala pa man maluto ang ubang potahe
Nga akong gipaluto sa minahal kong inahan
Ug diha nay gibayang nga duha ka inasal
Nga manok sa lamesa ug mga puso, akong giagda
Ang akong mga higalang polis nga motimo lang una.
Akong gipanid-an ang polis nga dakog tiyan
Nga hilabihang daghana sa puso nga iyang nahurot
Ug ang usa ka letsong manok siya ray miangkon
Samtang ang usa ka letson gisaw-an sa laing duha ka polis
Apan wa gani nila mahurot.
Namudlat akong mga mata kay humag kaon sa polis nga dakog tiyan
Iyang gitungab ug giutong pagyarok ang usa ka litrong sopdrink
Unya nanug-ab og labihang kusoga ug miingon:
“Salamat, Mar… nasudlan gyug gamay akong tiyan.
Huwat na pud ta inig kaluto anang humbang baboy.”
Hangtod karon nasilsil pa gyud sa akong alimpatakan
Nga kadtong nanglipadsay nga 30 ka buok puso,
Usa ka buok letsong manok ug usa ka litrong sopdrink,
Timu-timo pa lang diay sa akong amigong polis
Nga nagbusyad sa kadako ang tiyan!