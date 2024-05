Balak: Pukaw

Matag usa dunay

nausik samtang gabaktas

paingon sa kasadpan:

may pipila kanila

adunay wala matuman,

kadtong mga saad nga nangasaag lang

paghiabot sa may nagsangang

dalan.

ang uban may nalingian

ug nalabyan,



ug sa paghiabot sa likoon sa unahan,

mihapit ang kahiamgo, nga diay

kinahanglan sab kadtong hunongan

sa makadiyot ug puy-an,



apan duna pay lain kay samtang

nanudlay ko: may pipila

ka lusok

nga nangatagak, nakigharong ko

sa samin.



gibawi na ang panahong mihawid niini.

mao nga akong

gipupho ang

mga lugas

sa diyutayng kahayag, samtang

anam-anam

nang mihabol ang nagmatang kagabhion.