Balak: Reyunyon

Balak
Published on

EMELIA FAJARDO BONTILAO

253 D. Jakosalem St., Zapatera, Cebu City

Luwan niining sakyanan sa kadagatan

Gitadlas ko ang halapad nga kalawran

Sa tinguha nga makaduaw sa yutang natawhan

Hinambin ang kahinam nga nagpuot ning dughan

Nga ikahangop ko na ang akong kaliwatan

Nga sa daghang katuigan akong gikamingawan.

Singko anyos pa ko gibiyaan mi’s among amahan

Ug nagminyo’g usab ang akong inahan

Upat ming salingsing sa among mga ginikanan

Ako ikatulo ug bugtong babaye namong tanan

Ang kamagwangan mitaliwan, sa dinamita nabuthan

Lain kong magulang ug ang kamanghuran

Gidala sa akong inahan, nasamaran akong dughan

Ako iyang gibilin sa akong mga apohan

Daw midat-og kanako ang kalibotan!

Sa pagnapulo’g pito na nako, milangyaw ko sa dakbayan

Nanimpalad, nangalap og sarang kabuhian

Singot ug luha akong natagamtaman

Ug gihimo nakong inspirasyon o lamdaman

Aron ang akong pangandoy matuman

Nga akong mga igsoon subli kong ikauban

Kay ang kamingaw nila, nag-uylap ning dughan.

Karon nga hingkod na ang akong salabotan

Ug aduna na akoy mga salingsing nga gialimahan

Usa sa among kaliwatan, iya kong gisayran

Nga magreyunyon kuno mi pagkasunod bulan.

Mao lagi nga luwan niining sakyanan sa kadagatan

Nag-aliwaros, nag-ugpo-ugpo ang akong kahinam

Nga mahangop, magakos ang akong kaliwatan

Basin motambong akong magulang ug among kamanghoran

Nga akong gikamingawan sa hataas nga katuigan!

