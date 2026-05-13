Superbalita Cebu

Balak: Sa akong inahan

RENE ESTELLA AMPER

Boljoon, Cebu

(Ang Diyos dili makatagad sa tagsa-tagsa kanato, maong gimugna Niya ang mga Inahan.)

Sa usa ka dapit gihuwat mo ako,

balaanon taliwala sa mga bituon,

uban sa akong gamay nga espirito

diha sa imong mga puting kamot.

Milagiw ko dugay na gyud kaayo.

Nagginukdanay kitang duha

lagbas sa mga lihok sa gilay-on sa wanang,

nagkahiusa apan naglagyo,

sama sa berano ug sa rosas sa berano

sa tanaman diin makita ko ikaw kanunay

nagkapay-kapay taliwala sa kabulakan.

Way kasakit nga imong gisagubang

nga labaw pa kaysa kasakit kon kini

mao day ibilin sa paglinay-anay.

Ikaw ang kasingkasing nga naghapnig

sa akong pagkabata diha sa kalabera

sa akong mga duwaang nahipos sa estante.

Dugay na kaayo akong nagpahilayo.

Gipabayloan ko akong mga sapot sa kalibotan

og tiket sa karnabal sa kasakitan.

Bulingit na ako, Nanay. Nanimaho na’g kasub-anan.

Nahimo akong magbabalak.

(Gihubad ni Lamberto G. Ceballos gikan sa orihinal nga Iningles ‘To My Mother’ nga napatik sa Philippine Free Press.)

