Balak: Sa akong pagkatulog

Balak
Published on

LAMBERTO G. CEBALLOS

Panaghiusa, Basak-San Nicolas, Cebu City

Sa akong pagkatulog nahanaw ang akong tingog

Gidagit sa hangin sakay sa mga pako sa damgo

Diin ang imong kaanyag usa ka bituon sa langit

Nagpangidlap sa kapunaw­punawan nga halayo

Sa buwan nga nagsabwag sa iyang malumong

Silaw sa kalibotan.

Apan madunggan gihapon nako ang kinanaas

Sa mga kawayan sa lugot, ang hinaganas sa tubig

Sa tubod nga

dugay na natong nahikalimtan,

Ang panghupaw sa hangin, ang pagtuang sa ulan

Sa bukid diin ang kahilom pinulongan sa kalinaw.

May kalinaw sab nga gisamkon sa akong pagkatulog

Bisan halayo pa ang kaadlawon.

