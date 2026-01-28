Balak: Sa akong pagkatulog

LAMBERTO G. CEBALLOS
Panaghiusa, Basak-San Nicolas, Cebu City
Sa akong pagkatulog nahanaw ang akong tingog
Gidagit sa hangin sakay sa mga pako sa damgo
Diin ang imong kaanyag usa ka bituon sa langit
Nagpangidlap sa kapunawpunawan nga halayo
Sa buwan nga nagsabwag sa iyang malumong
Silaw sa kalibotan.
Apan madunggan gihapon nako ang kinanaas
Sa mga kawayan sa lugot, ang hinaganas sa tubig
Sa tubod nga
dugay na natong nahikalimtan,
Ang panghupaw sa hangin, ang pagtuang sa ulan
Sa bukid diin ang kahilom pinulongan sa kalinaw.
May kalinaw sab nga gisamkon sa akong pagkatulog
Bisan halayo pa ang kaadlawon.