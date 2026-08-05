Balak: Sa akong pagtukaw sa lawom nga gabii

Mius-os na ang tabil sa bag-ong gabii
Ug sa dili madugay mangusi na ang mga kuko
sa kamingaw
Nga mopaalindasay sa akong pagpahulay
Unya mangatukas ang mga tambuanan ning
panumdoman
Ug sa makausa pa mamugnit na sab king handurawan
Sa mga tipaka sa kagahapon nga nagpasad sa
lapyahan sa panahon
Ug giduladulaan sa sungogan nga mga balod
sa kagul-anan.
Ngano bang sa akong pag-inusara mosungog
man dayon
Ang mga sugilanon nga hagbay ko ra
untang gitam-ok
Sa basurahan sa kalimot?
Ah, dili ko na gayud unta buot handumon pa
Ang masakit nga kasaysayan sa akong
kinabuhi
Kay mosamot la'g kahapdos kining
kasingkasing
Nga nasamaran sa imong pagpahilayo.
Mao nga niini karong akong pagtukaw
sa lawom nga gabii
Panak-opan ko ang mga lawak ning
panumdoman
Aron dili na kini makasud-ong sa
masakit nga eksena
Sa gugma kong tiunay nga nahulog lang
sa bung-aw sa kapakyasan!