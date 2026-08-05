Superbalita Cebu

Balak: Sa akong pagtukaw sa lawom nga gabii

MAR MAÑUS, JR. 5168 Basak-Iba, Lapu-Lapu City
Balak: Sa akong pagtukaw sa lawom nga gabii
Balak
Published on

Mius-os na ang tabil sa bag-ong gabii

Ug sa dili madugay mangusi na ang mga kuko

sa kamingaw

Nga mopaalindasay sa akong pagpahulay

Unya mangatukas ang mga tambuanan ning

panumdoman

Ug sa makausa pa mamugnit na sab king handurawan

Sa mga tipaka sa kagahapon nga nagpasad sa

lapyahan sa panahon

Ug giduladulaan sa sungogan nga mga balod

sa kagul-anan.

Ngano bang sa akong pag-inusara mosungog

man dayon

Ang mga sugilanon nga hagbay ko ra

untang gitam-ok

Sa basurahan sa kalimot?

Ah, dili ko na gayud unta buot handumon pa

Ang masakit nga kasaysayan sa akong

kinabuhi

Kay mosamot la'g kahapdos kining

kasingkasing

Nga nasamaran sa imong pagpahilayo.

Mao nga niini karong akong pagtukaw

sa lawom nga gabii

Panak-opan ko ang mga lawak ning

panumdoman

Aron dili na kini makasud-ong sa

masakit nga eksena

Sa gugma kong tiunay nga nahulog lang

sa bung-aw sa kapakyasan!

SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph