Balak: Sa Imong Pagpauli

Arianne Joyce B. Romaguera
El Pardo, Boljoon, Cebu
Hangtod karon, presko pa gihapon ang takna sa imong pagbiya
Sama karon sa akong pagmata matag adlaw nga tanan
Ug gani, bisan diha sa kada pamilok sa akong mata,
Ako pa'ng makita ang nagkadaiya ug lamiang putahi nga
Giandam ko unta sa lamesa
Apan ingon sa gitaral sa gutom nga iro ang
Imong mga lakang palayo ngari kanako,
Walay bisag tunob nga nahabilin
Ang humot nga alimyon sa gidihog mong
Imported nga lana sa matag sidsid sa imong bestida-
Sa kalit nahanaw da
Wala man lang gani ko masayod inay asa ka paingon
Matag susamang takna sa kagabhion,
Ug ako ania nagpungkalo sa bintana,
Saksi ang liboan ka mga bituon kon
Pila na kalitro'ng luha ang nauga diha sa
Nag-inusara mong litrato sarang akong mahandom
Nasayod gayud ang mga katuigan nga
Wala ko gayud pakyasa paglaraw bisan ang imong anino,
Kon hain ka man karon,
Hibaw-i nga walay laing pulong inalisngaw sa akong tutunlan...
'Anak', ako kanunay'ng magtuaw, magpaabot sa
Hingpit mo'ng pagpauli.