Superbalita Cebu

Balak: Sa Imong Pagpauli

Balak: Sa Imong Pagpauli
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Arianne Joyce B. Romaguera

El Pardo, Boljoon, Cebu

Hangtod karon, presko pa gihapon ang takna sa imong pagbiya

Sama karon sa akong pagmata matag adlaw nga tanan

Ug gani, bisan diha sa kada pamilok sa akong mata,

Ako pa'ng makita ang nagkadaiya ug lamiang putahi nga

Giandam ko unta sa lamesa

Apan ingon sa gitaral sa gutom nga iro ang

Imong mga lakang palayo ngari kanako,

Walay bisag tunob nga nahabilin

Ang humot nga alimyon sa gidihog mong

Imported nga lana sa matag sidsid sa imong bestida-

Sa kalit nahanaw da

Wala man lang gani ko masayod inay asa ka paingon

Matag susamang takna sa kagabhion,

Ug ako ania nagpungkalo sa bintana,

Saksi ang liboan ka mga bituon kon

Pila na kalitro'ng luha ang nauga diha sa

Nag-inusara mong litrato sarang akong mahandom

Nasayod gayud ang mga katuigan nga

Wala ko gayud pakyasa paglaraw bisan ang imong anino,

Kon hain ka man karon,

Hibaw-i nga walay laing pulong inalisngaw sa akong tutunlan...

'Anak', ako kanunay'ng magtuaw, magpaabot sa

Hingpit mo'ng pagpauli.

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