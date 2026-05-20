Balak: Sa iyang sabakan

Arianne Joyce B. Romaguera

El Pardo, Boljoon, Cebu

Ikaw ang nag-inusarang bitoon sa kagabhion,

ug ang imong kahayag daw

banag-banag sa ngitngit  nga dalan.

Matag pulong nga iluwa sa imong baba

daw bulawan nga bililhon

ug tinubdan sa gahom

aron sa panaw ako mupadayon.

Kada adlaw sa akong pagtuaw,

ang imong presenya

tul-id nga dalan sa

nagliko-likong kalibutan.

Ug hangtod sa way katapusan,

dili mapapas sa akong dughan

ang nag-inusarang Inahan sa kalibutan

kansang sabakan,

sulod sa siyam ka bulan nahimo

kong puloy-anan.

