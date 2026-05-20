Balak: Sa iyang sabakan

Arianne Joyce B. Romaguera
El Pardo, Boljoon, Cebu
Ikaw ang nag-inusarang bitoon sa kagabhion,
ug ang imong kahayag daw
banag-banag sa ngitngit nga dalan.
Matag pulong nga iluwa sa imong baba
daw bulawan nga bililhon
ug tinubdan sa gahom
aron sa panaw ako mupadayon.
Kada adlaw sa akong pagtuaw,
ang imong presenya
tul-id nga dalan sa
nagliko-likong kalibutan.
Ug hangtod sa way katapusan,
dili mapapas sa akong dughan
ang nag-inusarang Inahan sa kalibutan
kansang sabakan,
sulod sa siyam ka bulan nahimo
kong puloy-anan.