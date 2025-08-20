Balak: Sa magbabalak nga wa na makasuwat og bag-ong balak

LAMBERTO G. CEBALLOS
Sitio Panaghiusa, Basak-San Nicolas, Cebu City
Sa blangkong papel gitutok ang iyang mga mata.
Amang ang papel nga walay gilitok mga pulong
Samtang puno sa imahe ug ritmo ang diwa.
Walay bag-ong balak nasuwat siya dugay na
Daw sa Musa gibiyaan siyang nagbinugtong.
Sa blangkong papel gitutok ang iyang mga mata.
Daghang gutling ang nanglupad kuwang sa kangaya
Sa tinterohan ang dagang hilom nga nagtungtong
Samtang puno sa imahe ug ritmo ang diwa.
Ang tigsik nga mga garay ug laray hain na?
Wa nay katam-is ang litok wa nay ikadugtong?
Sa blangkong papel gitutok ang iyang mga mata.
Ang paglupad sa salampati balak na baya.
Dakpon iyang kaputli sa pedestal ipatong
Samtang puno sa imahe ug ritmo ang diwa.
Gikapoy na wa nay kadasig ang hunahuna.
Wa nay umoy ang dagang nga ituslob sa tinta.
Sa blangkong papel gitutok ang iyang mga mata
Samtang puno sa imahe ug ritmo ang diwa.