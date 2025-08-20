Superbalita Cebu

Balak: Sa magbabalak nga wa na makasuwat og bag-ong balak

Kang Frank Alforque (+) kanhi Pamuno sa Ludabi og tigtukod sa Bathalad-Mindanao)
Balak: Sa magbabalak nga wa na makasuwat og bag-ong balak
Balak
Published on

LAMBERTO G. CEBALLOS

Sitio Panaghiusa, Basak-San Nicolas, Cebu City

Sa blangkong papel gitutok ang iyang mga mata.

Amang ang papel nga walay gilitok mga pulong

Samtang puno sa imahe ug ritmo ang diwa.

Walay bag-ong balak nasuwat siya dugay na

Daw sa Musa gibiyaan siyang nagbinugtong.

Sa blangkong papel gitutok ang iyang mga mata.

Daghang gutling ang nanglupad kuwang sa kangaya

Sa tinterohan ang dagang hilom nga nagtungtong

Samtang puno sa imahe ug ritmo ang diwa.

Ang tigsik nga mga garay ug laray hain na?

Wa nay katam-is ang litok wa nay ikadugtong?

Sa blangkong papel gitutok ang iyang mga mata.

Ang paglupad sa salampati balak na baya.

Dakpon iyang kaputli sa pedestal ipatong

Samtang puno sa imahe ug ritmo ang diwa.

Gikapoy na wa nay kadasig ang hunahuna.

Wa nay umoy ang dagang nga ituslob sa tinta.

Sa blangkong papel gitutok ang iyang mga mata

Samtang puno sa imahe ug ritmo ang diwa.

