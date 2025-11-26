Superbalita Cebu

Balak: Sa mga biktima sa kalamidad

Balak: Sa mga biktima sa kalamidad
Balak
Published on

Jojie E. Oga-ob

Barili, Cebu

Lanog pa sa dugdog ang inyong tiyabaw ug singgaak

nga mitadlas sa pikas bungtod

Milapaw sa inyong kiting ang baha sa kabalaka

dihang mibul-og ang trahedya sa nataran sa inyong kasingkasing

Ingon sa kilat niining gianod ang tanang naa kaninyo:

kabtangan, katigayonan, pangandoy, paglaom

Pero sagdi lang

Di pa man sad uwahi ang tanan

Di pa maoy katapusan sa kalibotan

Pasagdi lang nga mobundak ang dag-om nga dugay

nang napuyos sa inyong dughan

Pasagdi lang nga mobunok sa inyong sulod

ang ulan nga walay pagtuang

Hangtod nga mohubas ang baha sa inyong luha

Hangtod nga molurang ang bagyo sa inyong hunahuna

Hangtod nga mamukhad pagbalik ang mga gihay

sa inyong pahiyom

Inigsubang unya sa bag-ong kabuntagon.

