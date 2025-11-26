Balak: Sa mga biktima sa kalamidad

Jojie E. Oga-ob
Barili, Cebu
Lanog pa sa dugdog ang inyong tiyabaw ug singgaak
nga mitadlas sa pikas bungtod
Milapaw sa inyong kiting ang baha sa kabalaka
dihang mibul-og ang trahedya sa nataran sa inyong kasingkasing
Ingon sa kilat niining gianod ang tanang naa kaninyo:
kabtangan, katigayonan, pangandoy, paglaom
Pero sagdi lang
Di pa man sad uwahi ang tanan
Di pa maoy katapusan sa kalibotan
Pasagdi lang nga mobundak ang dag-om nga dugay
nang napuyos sa inyong dughan
Pasagdi lang nga mobunok sa inyong sulod
ang ulan nga walay pagtuang
Hangtod nga mohubas ang baha sa inyong luha
Hangtod nga molurang ang bagyo sa inyong hunahuna
Hangtod nga mamukhad pagbalik ang mga gihay
sa inyong pahiyom
Inigsubang unya sa bag-ong kabuntagon.