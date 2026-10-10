Superbalita Cebu

Balak: sa pikas

Balak: sa pikas
Published on

Desiree L. Balota

Talisay City, Cebu

abog, gahi, daw tanaman

sa mga lawos ug laya

ang yuta dinhi. nalimtan sa ulan,

binisbisan og init, linumsan sa hangin.

mao kuno na ang hulagway

sa labanganan kun lubnganan

kon ang panganod sa adlaw-adlaw

nga panikaysikay ug pagpadayon

mobaga ug mobug-at

ug mobunok og dili mabubo nga ulan.

may mabanhaw pa ba?

pagbanhaw?

pagkabanhaw?

oo.

kay sa pikas, may mga bawod

nga nagporma og mga bulak,

aron mamisik og hardin

sa nauga (o giugang) tanaman.

may mga biyuos nga malaya

sa init, sa wanang, o sa hangin

apan may mga lagdo nga mamukhad

taliwala sa huwaw o sa unos

kay sa pikas, ang mga bawod

nga nagporma og mga bulak

makakab-ot sa langit

ug manalingsing og panganod nga mobukhad

isip mga kalachuchi ug mirasol

ug mobubo nga ulan.

SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph