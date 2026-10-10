Balak: sa pikas

Desiree L. Balota
Talisay City, Cebu
abog, gahi, daw tanaman
sa mga lawos ug laya
ang yuta dinhi. nalimtan sa ulan,
binisbisan og init, linumsan sa hangin.
mao kuno na ang hulagway
sa labanganan kun lubnganan
kon ang panganod sa adlaw-adlaw
nga panikaysikay ug pagpadayon
mobaga ug mobug-at
ug mobunok og dili mabubo nga ulan.
may mabanhaw pa ba?
pagbanhaw?
pagkabanhaw?
oo.
kay sa pikas, may mga bawod
nga nagporma og mga bulak,
aron mamisik og hardin
sa nauga (o giugang) tanaman.
may mga biyuos nga malaya
sa init, sa wanang, o sa hangin
apan may mga lagdo nga mamukhad
taliwala sa huwaw o sa unos
kay sa pikas, ang mga bawod
nga nagporma og mga bulak
makakab-ot sa langit
ug manalingsing og panganod nga mobukhad
isip mga kalachuchi ug mirasol
ug mobubo nga ulan.