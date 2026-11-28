Regor Englis
V. Rama Ave., Cebu City
Sa unang higayon nga ikaw akong nakita,
Daw mihunong ang tuyok sa kalibutan;
Ang imong katahom, makalamat sa mata,
Misulod sa dughan nga walay pagduhaduha.
Sa usa ka pahiyom, ako nadani,
Ug ang kasingkasing mihunghong: Ikaw na tingali.
Gikan niadtong higayona, ikaw na ang damgo,
Ang ngalan nga kanunay mosulod sa hunahuna;
Gusto kong makaila sa imong kalibotan,
Sa imong katawa, kasubo ug mga pangandoy.
Nangandoy akong duol kaayo kanimo,
Ug mosulay sa pagpanguyab, sa hinay-hinay.
Apan sa gugma, dili ako lamang ang nagdamgo,
Adunay laing kasingkasing nga nagtinguha kanimo;
Ug siya, mas abtik sa akong pagduhaduha,
Mas maisog sa pagpahayag sa iyang pagbati.
Sa wala pa ko makapangandam sa pagduol,
Siya na diay ang imong kamot nga gihuptan.
Sa usa ka adlaw, balita ang midangat,
Nga kamong duha naghiusa sa saad sa altar;
Ang imong kamot, iyang kamot na karon,
Ang imong kaugmaon, iyang kaugmaon na usab.
Ug ako, nga naghulat pa sa higayon,
Nabilin sa daplin sa akong kaugalingong damgo.