Balak: San Pedro Calungsod: Halad sa matuod nga pagtuo

(Beatification of San Pedro Calungsod on March 5, 2000. Cannonized on October 21, 2012)
Sa kapid-an ka tuig sukad si Magellan
Midunggo sa baybayon sa Maktan
Libo ka libong mga tal Pilipinhon
Nagpabunyag sa ngalan sa Amahan
Nga giunhan sa Sugbo ni Raha Humabon.
Unya sa paglabay sa usa kapin ka siglo
May batang natawo sa lalawigan sa Sugbo
Gibunyagan nila sa
ngalang Pedro
Sangay sa unang apostol ni Hesukristo.
Ang bata midako nga buotan ug relihiyuso
Gitun-an pag-ayo ang Doctrina Cristiana
Ug sa Pari nga misyonero miboluntaryo
Nahimong sakristan ug batan-ong katekista.
Sa kamot may gikuptan siyang Doctrina
May gibitbit lunhawng dahon sa palmera
Sa misyon ni San Vitorres isog nga mikuyog
Aron ang Kristohanong pagtuo ug bandera
Didto sa Guam gitahas nila ang pag-ugbok.
Apan naghari ang kaligutgot sa mga pagano
Nga ilang bathala mailisan sa Matuod Pagtuo
Sa linuog nga paagi gibangkaw dughan ni Pedro
Human si San Vitorres naputlan nila og ulo.
Ang pulang dugo nga sa iyang dughan giula
Mitina sa gisul-ob niyang puti nga kamisadentro
Gikan kini sa kasingkasing nga nahigugma
Sa lintunganay Tinuhoan nga di mugna sa tawo.
San Pedro Calungsod garbo sa atong nasod
Angay ang hugot nga pagbalaan sa iyang ngalan
Mangaliya kita kaniya taliwala sa atong kalisod
Kay Martir sa Simbahan kita dili niya pasagdan.