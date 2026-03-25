Balak: San Pedro Calungsod: Halad sa matuod nga pagtuo

LAMBERTO G. CEBALLOS Cawayan, Dalaguete Cebu
Balak: San Pedro Calungsod: Halad sa matuod nga pagtuo
(Beatification of San Pedro Calungsod on March 5, 2000. Cannonized on October 21, 2012)

Sa kapid-an ka tuig sukad si Magellan

Midunggo sa baybayon sa Maktan

Libo ka libong mga tal Pilipinhon

Nagpabunyag sa ngalan sa Amahan

Nga giunhan sa Sugbo ni Raha Humabon.

Unya sa paglabay sa usa kapin ka siglo

May batang natawo sa lalawigan sa Sugbo

Gibunyagan nila sa

ngalang Pedro

Sangay sa unang apostol ni Hesukristo.

Ang bata midako nga buotan ug relihiyuso

Gitun-an pag-ayo ang Doctrina Cristiana

Ug sa Pari nga misyonero miboluntaryo

Nahimong sakristan ug batan-ong katekista.

Sa kamot may gikuptan siyang Doctrina

May gibitbit lunhawng dahon sa palmera

Sa misyon ni San Vitorres isog nga mikuyog

Aron ang Kristohanong pagtuo ug bandera

Didto sa Guam gitahas nila ang pag-ugbok.

Apan naghari ang kaligutgot sa mga pagano

Nga ilang bathala mailisan sa Matuod Pagtuo

Sa linuog nga paagi gibangkaw dughan ni Pedro

Human si San Vitorres naputlan nila og ulo.

Ang pulang dugo nga sa iyang dughan giula

Mitina sa gisul-ob niyang puti nga kamisadentro

Gikan kini sa kasingkasing nga nahigugma

Sa lintunganay Tinuhoan nga di mugna sa tawo.

San Pedro Calungsod garbo sa atong nasod

Angay ang hugot nga pagbalaan sa iyang ngalan

Mangaliya kita kaniya taliwala sa atong kalisod

Kay Martir sa Simbahan kita dili niya pasagdan.

