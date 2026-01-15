Superbalita Cebu

Balak: Sinulog 2026

Balak: Sinulog 2026
Published on

MAR MANUS, JR.

5168 Basak-Iba, Lapu-Lapu City

Mag-ambahan kitang katawhan

Di bale'g maghuot ta sa simbahan

Sa Basilica del Sto. Niño

Manambong ta sa Sinulog sa Sugbo.

Bisan magdasok dili nato balehon

Imahe sa Balaang Bata atong dad-on

Hugot kita nga mag-ampo --

Kinasingkasing nga mangamuyo.

Maghiusa kita nga mangaliya

Alang sa grasya sa atong pamilya

Ug unta wala nay mga katalagman

Nga ato pang mahiaguman.

Isadsad tang mga tiil ug mangindahay

Nga hatagan kita og kaharuhay

Atong baba atong ikibotkibot

Dayon sa kandela kita managkot.

Pit Señor! Pit Señor Sto. Niño!

Ang mga masakiton unta mamaayo

“Bato balani sa gugma!” kami manganta

Sa among mga sala, kami pasayloa!

