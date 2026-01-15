Balak: Sinulog 2026

MAR MANUS, JR.
5168 Basak-Iba, Lapu-Lapu City
Mag-ambahan kitang katawhan
Di bale'g maghuot ta sa simbahan
Sa Basilica del Sto. Niño
Manambong ta sa Sinulog sa Sugbo.
Bisan magdasok dili nato balehon
Imahe sa Balaang Bata atong dad-on
Hugot kita nga mag-ampo --
Kinasingkasing nga mangamuyo.
Maghiusa kita nga mangaliya
Alang sa grasya sa atong pamilya
Ug unta wala nay mga katalagman
Nga ato pang mahiaguman.
Isadsad tang mga tiil ug mangindahay
Nga hatagan kita og kaharuhay
Atong baba atong ikibotkibot
Dayon sa kandela kita managkot.
Pit Señor! Pit Señor Sto. Niño!
Ang mga masakiton unta mamaayo
“Bato balani sa gugma!” kami manganta
Sa among mga sala, kami pasayloa!