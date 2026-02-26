Superbalita Cebu

Balak: Tagay sa Palm Grass Hotel circa: 2019

(Kang anhing Tem Adlawan, Renato Amper, Urias Almagro, Jose Tomarong ug Dionisio Gabriel )
Balak
Published on

LAMBERTO G. CEBALLOS

Ilaya, Cawayan, Dalaguete, Cebu

Nagtapok ang napulog lima ka magbabalak

Nga nakaplagan sa kalim-an ka tuig sa Bathalad.

Sa ilang kalipay

nagtagay sa

tam-is nga alak

Sa kalampusan nga sa ilang dagang gihalad.

Nakakita ko ninyo nga hilom nanindog sa suok

Nagpahiyom nagwarawara sa kamot isip timbaya

Gikan sa mga igsuon

sa dagang nga kanhi mitutok

Sa ritmo ug garay

sa balak nga

way paglunga.

Buot kong moduol

kaninyo mga sagabay sa

dagang

Buot kong makigtagay ninyo sa dungog nga naangkon.

May alak ang mga balak nga agi sa inyong dagang

Akong ibayaw ang kopa sa kalim-an ka higayon.

Tem, si Nancy gidagit na sa mga kuwaknit sa kagabhion.

Rene, naa na ikaw sa kabituonan

uban sa imong inahan.

Ury, nabugto na

tanang kuwerdas sa imong tulonggon.

Joe, lagpas na sa

ngilit sa Adlaw ang imong tinuohan.

Pasagdi sila si Butch, Mel, Erning, Roger, Junne, uban pa

Nga moyarok sa

ilang alak sa tumang kamalipayon.

Ako di mahimong di

ko makigtagay kaninyo mga higala

Nga handumon ko hangtod sa akong kamatayon!

