Balak: Tagay sa Palm Grass Hotel circa: 2019

LAMBERTO G. CEBALLOS
Ilaya, Cawayan, Dalaguete, Cebu
Nagtapok ang napulog lima ka magbabalak
Nga nakaplagan sa kalim-an ka tuig sa Bathalad.
Sa ilang kalipay
nagtagay sa
tam-is nga alak
Sa kalampusan nga sa ilang dagang gihalad.
Nakakita ko ninyo nga hilom nanindog sa suok
Nagpahiyom nagwarawara sa kamot isip timbaya
Gikan sa mga igsuon
sa dagang nga kanhi mitutok
Sa ritmo ug garay
sa balak nga
way paglunga.
Buot kong moduol
kaninyo mga sagabay sa
dagang
Buot kong makigtagay ninyo sa dungog nga naangkon.
May alak ang mga balak nga agi sa inyong dagang
Akong ibayaw ang kopa sa kalim-an ka higayon.
Tem, si Nancy gidagit na sa mga kuwaknit sa kagabhion.
Rene, naa na ikaw sa kabituonan
uban sa imong inahan.
Ury, nabugto na
tanang kuwerdas sa imong tulonggon.
Joe, lagpas na sa
ngilit sa Adlaw ang imong tinuohan.
Pasagdi sila si Butch, Mel, Erning, Roger, Junne, uban pa
Nga moyarok sa
ilang alak sa tumang kamalipayon.
Ako di mahimong di
ko makigtagay kaninyo mga higala
Nga handumon ko hangtod sa akong kamatayon!