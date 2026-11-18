Jessabele G. Bentazal
South Granada, Boljoon, Cebu
Adunay gipatong nga lingin nga mga balak
Ibabaw sa mga barong-barong kilid sa kalsada
Gakamoritsing nga
tasang gitagayan og tubig sa motorista
Batang naglantaw sa bakhong nag-ukal sa kalsada
Tarpoline sa politikong gilungagan ang mata
Motor nga gibugtaw'g timbangan gikargahag semento
Tindera'g isdang nag-atang sa iyang sinsilyo
Mga iring nagyampungad sa gi-display nga karne
Abandonadong balay nga gikapotan og kadena de amor
Karomatang wala naghinimbang
Tatay nga nagbaklay, nagbitbit og tabako ug Tanduay
Magtiayong nagtupad
og tubag sa ilang mga selpon
Hiniktang sunoy nga nagtinga sa kauhaw kay wala gipasilungan
Trapal nga nagpuyos og tubig ulan
Estudyante'ng buntis
nag-inusarang gabaklay
Media nga nanghanting og balita sa Dalaguete
Libot-suroy nga nakita
ang kigol
Poste sa kuryenteng pundir ang suga tupad sa munisipyo
Batang nagsangkiig kay gibug-atan sa kontiner sa tubig
Mga irong nagdugmo tungod sa bukog nga gilabay
Kapayas nga gituhaban
og uwak
Walog nga makalipong
sa upat ka
pagliko-liko
Mga tigulang nagpungkalo nagpaabot sa kagabhion
Pangpang nga gipahakan
Kampanang milanog sa untop nga
alas sayis
Tindero'g balot nga gitapuk-an
Mga motoristang walay lisensya mitipas sa laing dalan
Checkpoint sa menteryohan
Magbabalak nga
nahiuli na
Sa yutang iyang natawhan.