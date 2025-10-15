Balak: Tawag sa Amahan

Arianne Joyce B. Romaguera
El Pardo, Boljoon, Cebu
Pagkaanugon sa mga panahon
nga sa hilom nahanaw lang.
Pagkalapad sa agiagan samtang
giabrihan mo pa ang purtahan.
Daghang tawag na
ang wala ko natubag.
Tungod sa mga problema
nga nahimong babag.
Dili na maihap kadtong mga panahon nga imong kong gikamay,
gigasahan sa imong grasya ug
kalipay.
Apan, ingon sa
liboan na ka pilo,
nga ang abertong purtahan sa
hilom akong gisirado.
Ug sa akong
pagpalayo,
mangitngit nga dalan ang akong gidangatan,
tuod sanglit nahitumpawak na ako sa kadaot.
Kalibog ug mga pangutana, nga walay bisag si kinsa ang nakatubag.
Hangtod sa
kahangturan na lang ba ko'ng magtakuban...?
Usa ka adlaw niana,
imo kong
gitawag:
'Anak, hain ka na?
Umari ka nako, balik sa imong Amahan".