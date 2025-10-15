Superbalita Cebu

Balak: Tawag sa Amahan

Balak
Published on

Arianne Joyce B. Romaguera

El Pardo, Boljoon, Cebu

Pagkaanugon sa mga panahon

nga sa hilom nahanaw lang.

Pagkalapad sa agiagan samtang

giabrihan mo pa ang purtahan.

Daghang tawag na

ang wala ko natubag.

Tungod sa mga problema

nga nahimong babag.

Dili na maihap kadtong mga panahon nga imong kong gikamay,

gigasahan sa imong grasya ug

kalipay.

Apan, ingon sa

liboan na ka pilo,

nga ang abertong purtahan sa

hilom akong gisirado.

Ug sa akong

pagpalayo,

mangitngit nga dalan ang akong gidangatan,

tuod sanglit nahitumpawak na ako sa kadaot.

Kalibog ug mga pangutana, nga walay bisag si kinsa ang nakatubag.

Hangtod sa

kahangturan na lang ba ko'ng magtakuban...?

Usa ka adlaw niana,

imo kong

gitawag:

'Anak, hain ka na?

Umari ka nako, balik sa imong Amahan".

