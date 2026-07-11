Superbalita Cebu

Balak: Tul-id nga linya

Balak: Tul-id nga linya
/ GIMUGNA SA AI
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GERWIN VIC E. BHUYO

Bangkok, Thailand

Gisultihan siya nga adunay mga paagi

ang usa ka lalaki sa paghigugma

ug mga paagi nga dili niya mahimo.

Ang pulong mituhop kaniya

sama sa bugnaw nga puthaw.

Miingon siyag oo

nga daw mas gamay pa sa kagutom,

igo ra gyod nga matulon.

Sa gabii iyang giutingkay ang lawas:

dila, mga kamot,

ang masinugtanon nga kangitngit.

Walay nawala.

Walay gisugid.

Miingon siya hangin ra to.

Pag-ampo nga walay pagluhod.

Wala’y marka.

Sa pikas bahin sa lungsod

usa ka kuna napuno sa gininhawa.

Ang singsing nag-init sa iyang lingin.

Nagkat-on siya pagbarog

diin ang mga anino dili mangutana.

Miagi ang mga tuig kaniya

sama sa tubig nga motulo sa anapog,

inanay

ug nagbag-o.

Sa dihang ang iyang buhok mahimong asin,

ang paglaom nahimong batasan.

Tul-id ra gyod ang linya.

Siya ang bawog

nga nakat-on sa pagtawag

sa kaugalingon nga kahayag.

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