Superbalita Cebu

Balak: Ulan sa mamingawng kahaponon

Published on

MAR MAÑUS, JR.

5168 Basak-Iba, Lapu-Lapu City

Ang linagasak sa ulan sa atop nga sin

Daw ritmo sa awit nga mikanay sa kalikopan

Nangiaykiay ang mga dahon nga natumog

Sa daw perlas nga mga luha sa langit.

Unya mipasunding sa akong handurawan

Ang mga adlaw diin walay lama sa mga kasakit

Nga mipat-ak sa akong balatian nga gisanapan

Sa bul-og sa himaya diin ako ug ikaw

Naggunitay sa atong mga palad

Samtang nag-ubay pagpanglingkod

Sa nag-igdal nga gamot sa kahoyng akasya

Nga nag-umbaw sa daplin sa baybayon

Diin sa kasadpan misugod nag panghipos

Ang Adlaw sa daginoton niyang kahayag

Nga giduyogan sa mga makahilap nga tingog sa mga gangis

Nga daw nanghilak sa pagsalop unya sa Adlaw.

Katahom sa talan-awon nga mihabol sa

kinaiyahan

Samtang padayon sa pagpangahagsa ang mga lusok

Sa ulan nga inanay nang milunga sa iyang pagbunok.

Nanindog kita nga nagkabasa, nagkuptanay sa kamot

Sa dayon natong biya niadtong dapit nga maoy saksi

Sa imong pagtugyan sa imong kasingkasing,

Nanglakaw kita kay mitunod na sa kasadpan ang Adlaw

Ug unya inanay nang mituang ang ulan

Nga nagpangahagsa kaganina…

sa mamingawng kahaponon.

