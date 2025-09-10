Balak: Ulan sa mamingawng kahaponon

MAR MAÑUS, JR.
5168 Basak-Iba, Lapu-Lapu City
Ang linagasak sa ulan sa atop nga sin
Daw ritmo sa awit nga mikanay sa kalikopan
Nangiaykiay ang mga dahon nga natumog
Sa daw perlas nga mga luha sa langit.
Unya mipasunding sa akong handurawan
Ang mga adlaw diin walay lama sa mga kasakit
Nga mipat-ak sa akong balatian nga gisanapan
Sa bul-og sa himaya diin ako ug ikaw
Naggunitay sa atong mga palad
Samtang nag-ubay pagpanglingkod
Sa nag-igdal nga gamot sa kahoyng akasya
Nga nag-umbaw sa daplin sa baybayon
Diin sa kasadpan misugod nag panghipos
Ang Adlaw sa daginoton niyang kahayag
Nga giduyogan sa mga makahilap nga tingog sa mga gangis
Nga daw nanghilak sa pagsalop unya sa Adlaw.
Katahom sa talan-awon nga mihabol sa
kinaiyahan
Samtang padayon sa pagpangahagsa ang mga lusok
Sa ulan nga inanay nang milunga sa iyang pagbunok.
Nanindog kita nga nagkabasa, nagkuptanay sa kamot
Sa dayon natong biya niadtong dapit nga maoy saksi
Sa imong pagtugyan sa imong kasingkasing,
Nanglakaw kita kay mitunod na sa kasadpan ang Adlaw
Ug unya inanay nang mituang ang ulan
Nga nagpangahagsa kaganina…
sa mamingawng kahaponon.