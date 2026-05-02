Superbalita Cebu

Balak: Unang Ligid

Gerwin Vic E. Bhuyo, Bangkok, Thailand

Kon mouli ko

ayaw lang ko sugata

makahibalo ra man ko mouli og akua

Kon mouli ko

siyempre, magloving-loving gyud ta

tilukon gyud nato matag takna ug gutlo

Kon mouli ko

sigurado!

kahibalo kong gimingaw na ka pag-ayo

sa imong pagsolo

Kon mouli ko

maayo kay plansado atuang plano

lami na ra ba kaayo ibalitok ug isirko

Kon mouli ko

mas nindot kung sa sulod kay tago

walay mudagit

ug langit imuhang masangpit

Kon mouli ko

dili ko gyud hikalimtan ang gipangayo

nimo gawas sa iPhone 13 Pro Max,

unsa pay laing hangyo mo?

Kon mouli ko

tumoy gyud sa bukid ang adtuon ta

unya didto iduyan taka sa ikapitong

ang-ang sa himaya

Kon mouli ko

ganahan pud kaayo ko nga magpaha

ruhay sa isla aron didto taka bas-on,

dayong hulom, ug tidlom

Kon mouli ko

dili lang nako pahibaluon si Mama

musamot unya iyahang kamingaw ug

kahingawa

Kon mouli ko

pahibaluon nako sila pero unya na

sultii ko og si kinsa ba ana nila

Kon mouli ko

dili nako pahibaluon akuang amo

lisod na kay suod ra ba silang Mama

Kon mouli ko

dili lagi ta maglalis, promise!

madaot unya imong mala-porselana ug

hamis nga kutis

Kon mouli ko

siyempre, palangga baya taka

magyawyaw gani ka, pinakatay kong

halok impas ka

Kon mouli ko

tataw pas lingganay akong mga rason

kung ugaling musobra o kulangon,

ayaw lang gud ka strong!

Kon mouli ko

timan-i nga diha ra gyud lagi ko sa imuha

laliman kag 7-Eleven tugbangan mo na

Kon mouli ko

ako pud ang hari

naa koy kaila ampay kaayo muluto,

mulaba, ug mamalantsa

Kon makauli ko

ikaw ra gyud og wala nay lain pa

karon pa lang sayud ka ng daan

Kon mouli ka

unta dili ra ta mabulilyaso

kay mura unya tag maimpatso

Kon mouli ko

mag-amping lagi gyud ko

pero og mag Covid-19 positive ko,

video call ra gyuy imo.

Gidawat alang sa publikasyon sa Ani 42, ang opisyal nga literary journal sa Cultural Center of the Philippines (CCP), 2024

