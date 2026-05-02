Balak: Unang Ligid

Gerwin Vic E. Bhuyo, Bangkok, Thailand
Kon mouli ko
ayaw lang ko sugata
makahibalo ra man ko mouli og akua
Kon mouli ko
siyempre, magloving-loving gyud ta
tilukon gyud nato matag takna ug gutlo
Kon mouli ko
sigurado!
kahibalo kong gimingaw na ka pag-ayo
sa imong pagsolo
Kon mouli ko
maayo kay plansado atuang plano
lami na ra ba kaayo ibalitok ug isirko
Kon mouli ko
mas nindot kung sa sulod kay tago
walay mudagit
ug langit imuhang masangpit
Kon mouli ko
dili ko gyud hikalimtan ang gipangayo
nimo gawas sa iPhone 13 Pro Max,
unsa pay laing hangyo mo?
Kon mouli ko
tumoy gyud sa bukid ang adtuon ta
unya didto iduyan taka sa ikapitong
ang-ang sa himaya
Kon mouli ko
ganahan pud kaayo ko nga magpaha
ruhay sa isla aron didto taka bas-on,
dayong hulom, ug tidlom
Kon mouli ko
dili lang nako pahibaluon si Mama
musamot unya iyahang kamingaw ug
kahingawa
Kon mouli ko
pahibaluon nako sila pero unya na
sultii ko og si kinsa ba ana nila
Kon mouli ko
dili nako pahibaluon akuang amo
lisod na kay suod ra ba silang Mama
Kon mouli ko
dili lagi ta maglalis, promise!
madaot unya imong mala-porselana ug
hamis nga kutis
Kon mouli ko
siyempre, palangga baya taka
magyawyaw gani ka, pinakatay kong
halok impas ka
Kon mouli ko
tataw pas lingganay akong mga rason
kung ugaling musobra o kulangon,
ayaw lang gud ka strong!
Kon mouli ko
timan-i nga diha ra gyud lagi ko sa imuha
laliman kag 7-Eleven tugbangan mo na
Kon mouli ko
ako pud ang hari
naa koy kaila ampay kaayo muluto,
mulaba, ug mamalantsa
Kon makauli ko
ikaw ra gyud og wala nay lain pa
karon pa lang sayud ka ng daan
Kon mouli ka
unta dili ra ta mabulilyaso
kay mura unya tag maimpatso
Kon mouli ko
mag-amping lagi gyud ko
pero og mag Covid-19 positive ko,
video call ra gyuy imo.
Gidawat alang sa publikasyon sa Ani 42, ang opisyal nga literary journal sa Cultural Center of the Philippines (CCP), 2024