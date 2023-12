Balanse, di magpalabi sa pagkaon gisugyot

Taliwala sa mga pagpangandam sa pista ug alegre nga mga selebrasyon sa countdown sa Bag-ong Tuig sa pagsugat sa 2024, usa ka panawagan alang sa usa ka himsog nga pamaagi sa pagpista ang mitumaw.

Si Parolita Mission, program coordinator sa National Nutrition Council sa Central Visayas (NNC 7), nagpasiugda alang sa usa ka mahuna-hunaon sa panglawas nga pamaagi sa Media Noche o pagsaulog sa Bisperas sa Bag-ong Tuig ug pagdawat sa guilt-freer nga mga kapistahan pinaagi sa pagpili sa mas himsog nga mga kapilian sa pag-andam sa mga putahi.

“Reminding everyone to prepare healthier food options for the family this Media Noche... Enjoy your new year festivities without increasing your weight and continue to maintain a healthy body,” sulti niya sa SunStar Cebu sa Sabado, Disyembre 30, 2023.

Nitambag siya nga tan-awon ang countdown sa Bag-ong Tuig dili lamang usa ka higayon sa kapistahan apan ingon usab usa ka mahunahunaon sa kahimsog nga pagsugod sa umaabot nga tuig.

Gitumbok sa nutrisyunista nga ang mga tawo kinahanglan nga makaila sa delikado nga balanse tali sa festive indulgence ug nutritional well-being.

Para sa mga nangita og praktikal nga giya, girekomendar ni Mission nga sugdan ang kapistahan sa Bag-ong Tuig uban ang lagsik nga mga salad sa utanon ug ilakip ang presko nga mga prutas sa mga dessert.

Nagpasiugda siya alang sa nag-unang mga putahe nga adunay taas nga protina nga mga pagkaon sama sa manok, isda, ug karne, nga naghatag og mahinungdanon nga sustansya alang sa pagtubo ug pag-ayo sa lawas.

Gihatagan og gibug-aton ni Mission ang kasarangan, nga nag-ila sa dili kalikayan nga pagtambong sa daghang mga panagtapok sa Bag-ong Tuig.

Gitambagan niya ang mga maghudyaka nga ampingan ang ilang pag-inom sa pagkaon ug ikonsiderar ang adlaw-adlaw nga mga kinahanglanon sa nutrisyon, pagsiguro sa usa ka balanse nga pamaagi sa mga pagkaon sa festive.

“So, you should eat foods by sorting them into go, grow, and glow. It is also easy to remember because we already studied that during our basic education,” matod niya.

Gisugyot niya ang mga estratehikong desisyon, sama sa paglaktaw sa wala kinahanglana nga mga merienda ug pagpili sa gagmay nga mga bahin sa panahon sa Media Noche.

Gihisgutan niya nga kini nga pamaagi magsiguro nga ang mga nangaon makatagamtam sa selebrasyon nga dili ikompromiso ang ilang kahimsog.